Новый участник проекта «Легионеры» − статный игрок столичных «Цмоков», которого по ошибке можно принять за мужа Шакиры – Жерара Пике . Сербский баскетболист Джордже Гагич, в отличие от испанского «двойника», уже почти полгода живет в Беларуси. Он страстный любитель кофе и хранитель семейных ценностей. 26-летний спортсмен поговорил с корреспондентом SPORT.TUT.BY о дорогих иномарках на дорогах Минска, ранних браках и лозунге «Купляйце беларускае».



Фото из личного архива Джордже Гагича

Первый визит серба в Беларусь состоялся в августе, когда Гагич прилетел в Минск подписывать контракт.

– Мне сразу бросилось в глаза сходство Минска и Белграда. У нас ведь тоже в определенное время был коммунизм – есть похожие страницы в истории народов. Мне нравится, что белорусы улыбаются и добродушно приветствуют меня, когда я говорю, откуда приехал. Сербы тоже тепло относятся к белорусам и русским. Я понимаю, что сейчас Беларусь и Россия – разные страны, но мы воспринимаем вас как братские народы.

А еще заметил, что на улицах Минска машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много. Надо признать, что в Белграде похожая ситуация – улицы с классными барами уставлены дорогущими машинами. Сложно ответить, откуда у владельцев деньги на такие покупки. Кто-то еле выживает в тяжелые времена, а кто-то делает на этом деньги.

«Белорусы очень сосредоточены на работе: у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. В Сербии местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца»

В прошлом сезоне Джордже играл в южном итальянском городе Бриндизи, где в самую холодную погоду народ расхаживает в пиджаках.

– В Минске пиджаком не отделаешься. Но для меня холодная погода не беда. Белорусский климат похож с сербским, так что я не избалованный теплом парень и не вижу проблемы в том, чтобы адаптироваться к новым условиям. Всего-то надо надеть побольше одежды, разве это сложно? Основную часть времени в Минске я провожу в спортивном зале – там всегда тепло, ха-ха. Мне нравилось жить в Италии – красивые парки, море в шаговой доступности, всегда солнечная и ясная погода. Я вижу, что белорусы очень сконцентрированы и сосредоточены на работе, у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. А в Италии, да и в Сербии, все по-другому: местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца. Даже вопросы с документами в Италии решаются расслабленно и спокойно, а у вас много бюрократии, все строго и четко.



Фото из личного архива Джордже Гагича

Гагич рассказывает, что в южных странах особо почитается обеденное время – перерыв на сиесту.

− Люди не просто перекусывают на бегу, а уважают заслуженное время отдыха и отправляются домой, чтобы разделить обед с семьей. Конечно, в больших городах, как Минск и Белград, трудно такое представить – расстояние и нехватка времени не позволят вдоволь насладиться «химией» домашнего уюта. Эти привычки формируются в обществе на протяжении долгого времени. Здесь, как отчасти и в Сербии, по-прежнему заметен отпечаток коммунизма. Я не хочу говорить о политике, но замечу, что сербы становятся все ближе к расслабленным итальянцам, которые знают, что имеют право наслаждаться жизнью, а вы, как мне кажется, живете по строгому графику. Хотя белорусы тоже любят посидеть в барах, особенно в теплую погоду. Правда, многие предпочитают водку, а не кофе, но это уже не мое дело.

К слову, в Сербии существует целая кофейная культура. Местные жители являются настоящими ценителями этого бодрящего напитка. Поэтому неудивительно, что Джордже уже приметил лучшие кофейные места в Минске.

– Мне нравится итальянский ресторан «Иль Патио» – там хороший кофе и вкусная еда. Достойные кофейные заведения – Café De Paris и Milano. В Белграде ресторанчики всегда переполнены. Конечно, люди работают, но складывается впечатление, что все заняты обсуждением насущных проблем за ароматным кофе. Я большой ценитель кофе, но в Минске выпиваю в день не больше одной чашки – предпочитаю немного поспать днем. А вот в Сербии мне не нужен дневной сон: позитивная энергия в воздухе, поток людей, не спешащих куда-то в стрессе, а просто прогуливающихся, дают мне необходимый заряд.

«Это американским легионерам приходится туго, а я – свой парень»

Гагич из тех людей, которые очень любят родные места. Когда игроку «Цмоков» было четыре года, семья переехала из Хорватии в Сербию, спасаясь от войны.

– Белград стал для меня родным городом. Несмотря на мою любовь к Италии и дружелюбным итальянцам, я хотел бы прожить всю жизнь именно в Сербии. Это родина моей жены Йованы и сына Йована. Но я родился в соседней Хорватии и всегда упоминаю это.



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– Прошлым летом я впервые после эмиграции побывал в родном городке Бенковац. Представляете, спустя 20 лет? Долгое время мне не удавалось съездить в родные места из-за рабочего графика: после завершения клубного сезона я сразу присоединялся к сборной. Честно, когда я только ступил на родную землю, почувствовал в воздухе что-то особенное. Сложно описать словами: столько всего произошло за эти годы… Почти все жители Бенковаца эмигрировали 20 лет назад, и город опустел. Мне больно говорить на эту тему, но существует магия родных мест, думаю, каждый это понимает.

Джордже рассказывает, что если бы в Минске жила его семья, то он чувствовал бы себя здесь как дома. В этом году сын Гагича Йован пошел в детский сад, и родители решили, что для ребенка важно выучить сперва родной сербский, а потом остальные языки. Теперь семья живет на две страны.

– Мы постоянно на телефоне. Моему сыну всего два с половиной года – он только учится разговаривать. Лучший вариант для него – быть на родине, рядом с бабушками и дедушками, которые души в нем не чают. Йован звонит мне сто раз на день и мило щебечет в трубку: «Тата-тата!» − это значит «папа» по-сербски. Когда они с женой прилетают ко мне в Минск, я постоянно играю со своим малышом. Мы даже утомляемся одновременно и идем спать в одно и то же время, ха-ха.



Фото из личного архива Джордже Гагича

Баскетболист редко выбирается в столичные заведения, если жена не в Беларуси.

– В Минске живет парочка моих знакомых из Сербии, иногда встречаемся с ними на кофе. Да и с белорусскими парнями у меня нет никаких сложностей в общении. Я многое понимаю на русском – у нас ведь практически одинаковый алфавит. Бывают смешные ситуации, когда болтаем с ребятами на английском и у них из головы вылетает какое-то иностранное слово. Тогда я просто говорю: «Друг, скажи это на русском». Мне в ответ: «Мясо. Понимаешь, что это значит?» Конечно, все понятно – в наших языках много похожих слов. Так что никакого языкового барьера нет, это американским легионерам приходится туго, а я – свой парень. Мне не надо переводить слова тренера. В минских кафе и магазинах я обычно задаю вопросы на английском, но, если вижу округлившиеся глаза, перехожу на смешанный язык – немного русского, немного сербского – и вот мы уже понимаем друг друга.

«Знаете, что мне по-настоящему нравится в Беларуси? Вы цените свои товары и продвигаете белорусское. Не всегда иностранное лучше отечественного»

Гагич рассказывает, что его двоюродный брат – большой знаток истории. Ему всего 18 лет, но он уже составляет для Джордже список must-visit в Беларуси.

– Очень жду, когда этот парень сможет приехать в Минск. За десять минут он успевает загрузить меня потоком информации и своих знаний. Думаю, он будет лучшим экскурсоводом, хоть и впервые приедет в Беларусь. В Минске мне нравится сочетание исторических памятников и модерна. Первым делом я бы посоветовал иностранцам посмотреть Немигу, Свято-Духов кафедральный собор и Национальную библиотеку.



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Мне комфортно в Минске благодаря приятным местным жителям. Я уже сказал, что отношусь к непривередливым людям и могу привыкнуть к любой погоде и условиям. Но всегда обращаю внимание на людей – именно они создают дух города. В этом смысле Минск – отличная столица. Здесь есть все для хорошей жизни: любители ночных тусовок могут выбрать место из целого списка заведений, гурманы без проблем найдут хороший ресторан или кофейню. Причем в Минске можно найти хорошие места разной ценовой категории. Во многих кафе, как Food Republic, есть выгодные ланч-предложения: не обязательно быть богачом, чтобы периодически ходить в рестораны.

Гагич восхищается количеством товаров белорусского производства на магазинных полках.

– Знаете, что мне по-настоящему нравится в Беларуси? Вы цените свои товары и продвигаете белорусское. Зачем вам покупать иностранные продукты, если вы сами умеете производить высококачественное молоко? К тому же это создает дополнительные рабочие места в Беларуси. У Сербии есть большой потенциал для производства собственной продукции, но мы пока не научились довольствоваться своим. Не всегда иностранное лучше отечественного. Я с удовольствием хожу в белорусские магазины за продуктами и покупаю «молочку», овощи, мясо – здесь все натуральное. Например, когда я играл в Турции, то заметил: там есть отличные рестораны, но продукты в сыром виде часто были жесткие и не самые лучшие.

Мне кажется, такая схема работает и в спорте: если в Минске вырастят конкурентоспособную команду, состоящую исключительно из белорусских баскетболистов, вам не придется тратить деньги на легионеров.



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Джордже с трепетом рассказывает о семейных ценностях. Он признается, что в Сербии, как и в Беларуси, сильны традиции патриархальных семей. Детей часто называют в честь отцов и дедов, но в семье Гагича вышло по-другому.

– Мою жену и сына зовут Йована и Йован, хотя во многих сербских семьях сыновей называют в честь отцов. У нас была своя история. Кажется, имя сына подсказали свыше. В детстве моим кумиром был кузен по имени Йован. Когда я был мальчишкой, то решил, что обязательно назову своего сына в его честь. Затем я познакомился с самой лучшей девушкой Йованой – это было еще одно предзнаменование. Когда мы ждали появления ребенка на свет, я сидел рядом с мамой и прокручивал в голове разные имена. Но мама понятия не имела, о чем я думал в тот момент. Она просто обратилась ко мне: «Джордже, знаешь, какое имя мне нравится? Йован». Она как будто почувствовала меня в тот момент, прочитала мысли. К тому же Йован – это почитаемый святой в Сербской Православной Церкви.

«Я женился в 22 года и осчастливил себя, а вот женщина, соглашаясь выйти замуж за спортсмена, должна быть готова ко многим издержкам нашей профессии»

Джордже считает, что в наших странах нет традиции жениться рано или поздно – каждый решает, когда для него подходящее время.

– Тебя не будут осуждать, если ты женишься в 20 или в 40. Многие люди сегодня боятся ответственности, поэтому не спешат заводить детей и брать кого-то в жены. Нелегко найти девушку, которую сможешь представить хранительницей очага: многие сегодня помешаны на тусовках в ночных клубах. Вряд ли такая женщина готова стать хорошим примером для ребенка. Я женился в 22 года, что достаточно рано по европейским меркам. Но я осчастливил себя, а вот женщина, соглашаясь выйти замуж за спортсмена, должна быть готова ко многим издержкам нашей профессии.

Жизнь баскетболиста состоит из разъездов. Жены должны поддерживать нас после побед и поражений, принимать в любом настроении и чувствовать, когда следует дать совет, а когда − оставить наедине. С рождением детей основная нагрузка выпадает на плечи жены. Отныне она должна заботиться о ребенке и следить за тем, чтобы малыш не нарушал спортивный режим отца.



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Когда я сплю, Йована играет с сыном, включает ему мультики, развлекает любым способом, лишь бы я отдохнул перед игрой. Моя жена – перфекционистка: у меня всегда идеально отглажены рубашки, вовремя собран ланч, аккуратно сложена форма. Йована знает, что моя работа дает нам финансовую стабильность, поэтому создает все условия, чтобы я был успешным игроком. Я бесконечно ее люблю, и мне не хватает жены, потому что со дня нашей первой встречи мы никогда не расставались вплоть до переезда в Минск.

«Мне нравится общаться с белорусами. Вы такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие»

Игрок «Цмоков» благодарен за белорусский период в своей карьере. Джордже не знает, станет ли этот сезон в столичном клубе для него единственным или будет иметь продолжение.

− Время покажет. А пока мне нравится общаться с белорусами. Вы, правда, открытые люди. Могу привести пример: я живу в доме с консьержем. Работники на этой должности дежурят посменно, но все четверо – люди пожилого возраста: три забавные бабушки и разговорчивый мужчина старшего возраста. Они очень любят поболтать со мной по-русски, всегда радуются приезду Йована – что-то пытаются ему сказать, а малыш ни слова не понимает. Здорово, что эти люди в своем возрасте не сидят дома, а выходят на работу и общаются. Они такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие.