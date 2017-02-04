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"Минск" второй год подряд победил в чемпионате Беларуси среди мужчин по индорхоккею

05.02.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
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ХК «Минск» второй год подряд победил в чемпионате Беларуси среди мужчин по индорхоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.


ХК «Минск». Фото Белорусской федерации хоккея на траве

В решающем матче второго круга на велодроме спорткомплекса «Минск-Арена» подопечные Сергея Дроздова обыграли брестский «Строитель» — 3:1.

В первом круге чемпионата страны по индорхоккею в январе в противостоянии столичного клуба и команды Брестской области сильнее также были минчане — 3:2.

В турнирной таблице по итогам второго круга ХК «Минск» набрал 63 очка, брестчане — 50 баллов. Бронзовых наград чемпионата удостоились игроки дубля «Минска» — 47 очков в таблице.

Очередным крупным стартом для хоккеистов «Минска» станет участие в европейском Кубке чемпионов в дивизионе Trophy, матчи которого пройдут в Хорватии 10−12 февраля.

В 2016 году столичная команда в этом турнире, проходившем в российском Павловском Посаде, заняла пятое место, сыграв на предварительном этапе все три матча вничью и одержав две победы в утешительном турнире.

 
Теги: Минск
 
 
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