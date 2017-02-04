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Для костела, который хотели построить в Котовке, выделили новое место

05.02.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Мингорисполком выделил для строительства костела, который планировалось построить в Котовке, новый земельный участок, сообщил журналу "Ave Maria" настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла и Евгения де Мазено отец Дмитрий Занемонский.

Для костела, который хотели построить в Котовке, выделили новое место
© Sputnik / Виктор Толочко
Кондрусевич о Котовке: это новое преследование костела

"Костел в сквере Котовка не будет построен. Нам предложили новый участок земли, и мы согласились. Митрополит Тадеуш Кондрусевич это предложение утвердил. Сейчас начата работа по подготовке необходимой документации", — сообщил священнослужитель.

По его словам, новый участок земли для костела находится в районе улицы Некрасова.

Настоятель храма отметил, что проект строительства здания костела придется поменять.

Как ранее сообща Sputnik, вырубать деревья в Котовке начали весной 2016 года, это вызвало протест у "зеленых" и минчан, которые проживают в районе.

Шорец: Котовку вырубать не будем, но над сквером нужно поработать >>

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за изменения площадки для строительства храма придется вносить корректировку в проектную документацию.

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