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Для костела, который хотели построить в Котовке, выделили новое место
05.02.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Мингорисполком выделил для строительства костела, который планировалось построить в Котовке, новый земельный участок, сообщил журналу
© Sputnik / Виктор Толочко
"Костел в сквере Котовка не будет построен. Нам предложили новый участок земли, и мы согласились. Митрополит Тадеуш Кондрусевич это предложение утвердил. Сейчас начата работа по подготовке необходимой документации", — сообщил священнослужитель.
По его словам, новый участок земли для костела находится в районе улицы Некрасова.
Настоятель храма отметил, что проект строительства здания костела придется поменять.
Как ранее сообща Sputnik,
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