﻿ Сборная Беларуси выиграла у Румынии в Кубке Дэвиса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сборная Беларуси выиграла у Румынии в Кубке Дэвиса

05.02.2017 17:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сборная Беларуси выиграла у Румынии в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча прошла 3—5 февраля в Минске.

В решающем поединке второй номер хозяев Егор Герасимов (341-е место в рейтинге АТП) выиграл у второго номера гостей Адриана Унгура (313) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Перед этим, в первой встрече заключительного дня матча, лидер белорусской сборной в одиночном разряде Илья Ивашко (175) уступил первой ракетке соперников Мариусу Копилу (129) — 5:7, 4:6, 1:6.

В первый день Ивашко проиграл Унгуру — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а Герасимов победил Копила — 6:3, 6:4, 6:4.

Во второй день Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Во втором круге (7—9 апреля) белорусские теннисисты встретятся с Австрией. Вне зависимости от исхода матча они сохранят место в 1-й группе ЕАЗ, куда вернулись по итогам выступлений в прошлом сезоне, пишет БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по теннису со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча прошла 3—5...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Для костела, который хотели построить в Котовке, выделили новое место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика