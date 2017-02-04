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Сборная Беларуси выиграла у Румынии в Кубке Дэвиса
05.02.2017 17:30 — Разное | Ежедневник
Мужская сборная Беларуси по теннису со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча прошла 3—5 февраля в Минске.
В решающем поединке второй номер хозяев Егор Герасимов (341-е место в рейтинге АТП) выиграл у второго номера гостей Адриана Унгура (313) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.
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Мужская сборная Беларуси по теннису со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча прошла 3—5...
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