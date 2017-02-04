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В Бельгии работникам стадии вживлять чипы
05.02.2017 19:03 — Разное | Ежедневник
Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.
Об этом сообщает электронная версия газеты
О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.
При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.
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Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать...
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