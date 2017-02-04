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В Бельгии работникам стадии вживлять чипы

05.02.2017 19:03 — Разное | Ежедневник  
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В Бельгии работникам стадии вживлять чипы

Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Об этом сообщает электронная версия газеты Soir. По ее данным, подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

 
 
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Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать...

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