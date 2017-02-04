Баскетболисты «Цмокі-Мінск» прервали серию из 7 поражений подряд в Единой лиге ВТБ, взяв верх над одним из лидеров турнира. 5 февраля на паркете «Минск-Арены» «драконы» в овертайме драматично одолели казанский УНИКС.



Фото: vtb-league.com

«Цмокі-Мінск» — УНИКС — 87:85 ОТ (13:16, 21:22, 23:24, 20:15, 10:8)

Самыми результативными у минчан стали Антонио Грейвс (19 очков), Дрю Джойс (17), Джастин Грэй (15).

У гостей больше всех очков набрал Кит Лэнгфорд (32). Выступающий за УНИКС белорусский центровой Артем Параховский заработал 12 баллов и совершил 6 подборов.

Основное время не выявило победителя. В овертайме перевес УНИКСа достигал 4 баллов (84:80), но в концовке минчанам удалось сравнять счет благодаря штрафному броску Джастина Грэя и 3-очковому выстрелу Антонио Грейвса. Гости тут же получили право на штрафные, но Кит Лэнгфорд реализовал лишь одну попытку из двух. Никита Мещеряков совершил подбор на своем щите, и «драконы» вывели Джастина Грэя на 3-очковый бросок. Лидер команды не подвел — 87:85!

У гостей еще был шанс на спасение, но дальний бросок Кита Лэнгфорда оказался неточным.

Таким образом, «Цмокам» удалось прервать серию из 7 поражений. Минчане не знали побед в Единой лиге ВТБ около двух с половиной месяцев, с 20 ноября 2016 года, когда в Перми была обыграна «Парма», которая не одержала ни одной победы в 15 матчах со старта чемпионата и замыкает турнирную таблицу.

«Цмокi» с 4 победами в 15 поединках остались на предпоследнем месте среди 13 команд, битый «драконами» казанский УНИКС с 10 победами в 15 матчах также не сдвинулся с 5-й строки. Лидируют в турнире ЦСКА — 14 побед в 15 матчах, «Локо» — 12 в 15, «Химки» — 11 в 14, «Зенит» — 11 в 14.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 19 февраля на паркете Falcon Club против казахстанской «Астаны», с 6 победами в 15 матчах занимающей 8-е место в таблице.