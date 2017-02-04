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Капитан сборной Беларуси: Надо ставить задачу выйти в Мировую группу Кубка Дэвиса за два года

05.02.2017 20:13 — Разное | Tut.by  
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Необходимо ставить задачу выхода в Мировую группу Кубка Дэвиса за два года, заявил капитан мужской сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков на пресс-конференции по окончании матча первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны КД Минске">против Румынии (3:2).


Владимир Волчков. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Мы с Максом [Мирным] выходили четыре года, сейчас надо ставить планку выше: ребята зреют от месяца к месяцу — сказал Волчков.

По его мнению, команда имеет хороший потенциал. 24-летний Егор Герасимов, который принес победное очко, — «умница», на нем «опять удержалась земля теннисная белорусская».

— Я по-хорошему как тренер удивлен, насколько быстро произошел «выхлоп» от наших усилий, — отметил капитан.

22-летнему Илье Ивашко, проигравшему обе встречи, необходимо «переделать определенные моменты».

— Почему у него не получается? Оставим это ему и его команде. У него все карты в руках, надо научиться их вынимать, — заявил Волчков.

Во втором круге белорусская сборная сыграет с Австрией. Матч пройдет 7−9 апреля в Минске. Уровень соперника Волчков, по его словам, еще не изучал.

 
Теги: Минск
 
 
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Необходимо ставить задачу выхода в Мировую группу Кубка Дэвиса за два года, заявил капитан мужской сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков на...

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