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Вудкрофт о матче с "Югрой": Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, комментируя
— У нас получился тяжелый старт матча. Хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот.
Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты. Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периодах.
Игра была действительно тяжелой. «Югра» — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня, — приводит слова Крэйга Вудкрофта официальный
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