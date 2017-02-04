Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, комментируя выездную победу над «Югрой» , которая позволила «зубрам» обеспечить путевку в плей-офф, рассказал о том, что в действиях соперника доставило проблемы и признался, что удачная игра оппонента вынудила динамовский штаб вносить изменения в игру после первого периода.



Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— У нас получился тяжелый старт матча. Хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот.

Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты. Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периодах.

Игра была действительно тяжелой. «Югра» — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня, — приводит слова Крэйга Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».