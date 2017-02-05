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Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC
Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение о его будущем примут на следующей неделе. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Его слова в воскресенье приводит «
«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман.
В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой, А
17 декабря
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Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение о его будущем примут на следующей неделе. Об этом заявил...
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