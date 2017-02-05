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Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC

05.02.2017 22:28 — Разное | Tut.by  
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Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение о его будущем примут на следующей неделе. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Его слова в воскресенье приводит «Р-Спорт».


Александр Поветкин. Фото: Reuters

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой, А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

 
 
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Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение о его будущем примут на следующей неделе. Об этом заявил...

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