Сборная России проиграла команде Швеции в финале проходившего в этой стране чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Шведы празднуют золото. Фото: instagram.com/bandy2017_official

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сандвикене, завершилась со счетом 4:3 в пользу шведов. Россияне после первой половины встречи выигрывали со счетом 3:1.

Точными бросками отметились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41) и Алмаз Миргазов (42). За шведов отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90+1).

Таким образом, сборная Швеции стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда.

Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

Бронзовым призером чемпионата мира стала команда Финляндии, в поединке за 3-е места разгромившая Норвегию — 11:1.

Сборная Беларуси в поединке за 7-е место проиграла дебютанту сильнейшего эшелона команде Германии и выбыла во второй по рангу дивизион . Белорусов заменит сборная Канады.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в российском Хабаровске.