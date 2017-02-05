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Сборная России упустила победу над Швецией в финале ЧМ по хоккею с мячом

05.02.2017 22:21 — Разное | Tut.by  
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Сборная России проиграла команде Швеции в финале проходившего в этой стране чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


Шведы празднуют золото. Фото: instagram.com/bandy2017_official

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сандвикене, завершилась со счетом 4:3 в пользу шведов. Россияне после первой половины встречи выигрывали со счетом 3:1.

Точными бросками отметились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41) и Алмаз Миргазов (42). За шведов отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90+1).

Таким образом, сборная Швеции стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда.

Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

Бронзовым призером чемпионата мира стала команда Финляндии, в поединке за 3-е места разгромившая Норвегию — 11:1.

Сборная Беларуси в поединке за 7-е место проиграла дебютанту сильнейшего эшелона команде Германии и выбыла во второй по рангу дивизион. Белорусов заменит сборная Канады.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в российском Хабаровске.

 
 
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Сборная России проиграла команде Швеции в финале проходившего в этой стране чемпионата мира по хоккею с мячом.

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