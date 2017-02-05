На взгляд экспертов, рассчитывать на быстрые изменения в системе образования, присущие странам, присоединившимся к Болонскому процессу, Беларуси в ближайшее время не стоит.

Напомним, Беларусь официально присоединилась к Болонскому процессу в 2015 году, правда «авансом», на условиях выполнения дорожной карты, в которой прописаны все условия присоединения, которых ждут от Беларуси к 2018 году.

Ожидается, что будет выполнено обязательство по введению трехступенчатой системы высшего образования (бакалавриат–магистратура–докторантура) в соответствии с согласованной болонской моделью, включающей систему кредитов.

Также от Беларуси требуется введение приложения к дипломам европейского образца и обеспечение международной мобильности преподавателей и студентов.

В том числе государство должно обеспечить и соблюдать академическую свободу и университетскую автономию.

Какого специалиста должен готовить вуз, решает работодатель

Что касается возможности перехода на первой ступени высшего образования с пятилетнего обучения на четырехлетнее, эксперты утверждают, что мы сегодня не совсем готовы к данному шагу, хотя в части вузов Беларуси уже и перешли на сокращенный срок обучения.

«Срок обучения на первой ступени, соответствующей бакалавриату, составляет 3-4 года. Она в европейской трактовке обозначает облегченное высшее образование, без глубокой специализации, и вообще не предполагается, что на выходе получается специалист», – рассказал кандидат физико-математических наук, завкафедрой Белорусского государственного технологического университета, бывший проректор Республиканского института высшей школы Сергей Ветохин.

Если говорить о Беларуси, простое сокращение сроков обучения ничего хорошего не даст, поскольку требуется полная перестройка всей системы высшего образования, полагает эксперт.

«Все дело в том, что мы привыкли к советской системе образования, когда оно давалось раз и на всю жизнь. Человек шел на предприятие, где и проходила вся его карьера. А сегодня образование должно давать возможность при необходимости легко доучиваться, переучиваться, менять место работы», – отметил Сергей Ветохин.

Еще одна проблема кроется, на взгляд эксперта, в том, что работодатели не понимают новой образовательной системы Болонского процесса, считая людей с коротким сроком обучения недоучками. Хотя думать они должны в первую очередь о том, как этих людей использовать.

В связи с этим Сергей Ветохин указал на еще одно важное обстоятельство, на близость контактов вузов с работодателями. Например, производство должно давать задания университетам, кого и как готовить, а не наоборот: вот мы можем подготовить так, а вы там потом с ними разбирайтесь. Если коротко, именно работодатель должен определять, какого специалиста должен готовить вуз, а система образования отвечать запросам рынка труда.

Кроме всего прочего, поскольку данная реформа означает отказ от привычных схем, тут стоит ожидать недовольства и со стоны вузовской общественности. Потому как сокращение сроков обучения означает пересмотр всех программ, учебных планов, изменение содержания обучения, а это гигантский труд.

Вузам боятся давать больше независимости

Как не раз справедливо заявлял эксперт Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев, в белорусской системе образования «нет главного, что определяет приверженность европейским ценностям, – академических свобод».

Так и на взгляд Сергея Ветохина, достаточно серьезные проблемы белорусской системы высшего образования кроются в отсутствии академических свобод и университетской автономии.

Отсутствие первых, по его мнению, связано с боязнью руководителей отечественного образования дать вузам больше независимости, преподавателям и студентам – больше прав и свобод.

«Что касается зависимости от министерства, к сожалению, надо признать, что наши органы управления не доверяют университетам. Вот пример: в большинстве стран деньги вузу просто отдают, а уж как ими распоряжаться, является фактически его делом. У нас же почему-то существует жесткий контроль за использованием бюджетных средств», – рассказал Ветохин.

В целом, как заметил эксперт, мы на сегодня остаемся в плену старых представлений, и быстро от них избавиться не представляется возможным.

Поэтому, если задаться вопросом, насколько на сегодняшний день Беларусь продвинулась в выполнении принятых на себя обязательств, учитывая, что до следующего саммита министров образования стран ЕПВО осталось полтора года, эксперты единогласны во мнении, что перестройка в области высшего образования идет пока слишком низкими темпами.