На прошлой неделе мы объявили конкурс , за победу в котором готовы подарить замечательные призы — три сертификата на релаксирующие церемонии в Тайском спа-салоне Royal Thai Spa .





Это тот случай, когда подарок, не подобранный скрупулезно и индивидуально, всё равно будет уместен и доставит радость как мужчине, так и девушке. Первый — точно сможет расслабиться среди напряженных рабочих будней, вторая — получит незабываемый релакс и ещё одну тему для обсуждения за кофе с подружками.

Вы делились с нами ценным и личным — фотографиями с любимым человеком. Мы отобрали, как и было прописано в условиях, первые 50 присланных писем, но благодарим всех, кто показал нам сокровенное! Вы прекрасны, и пусть ваш праздник будет каждый день!

Ну, а за счастливчиков, которые запрыгнули в поезд нашего конкурса, начинается онлайн-голосование, которое продлится до 00.00 12 февраля. Как раз накануне праздников мы объявим победителей!

Внимание: оставить свои голоса смогут только зарегистрированные до старта голосования пользователи tut.by — это мера, необходимая для справедливых результатов. Благодарим вас за понимание и желаем удачи! А главное — любовь — у вас уже есть.

Партнёр

Тайский SPA-салон Royal Thai Spa