|
Голосуем за сладкую парочку, которая получит подарки к 14 февраля!
На прошлой неделе мы
Это тот случай, когда подарок, не подобранный скрупулезно и индивидуально, всё равно будет уместен и доставит радость как мужчине, так и девушке. Первый — точно сможет расслабиться среди напряженных рабочих будней, вторая — получит незабываемый релакс и ещё одну тему для обсуждения за кофе с подружками.
Вы делились с нами ценным и личным — фотографиями с любимым человеком. Мы отобрали, как и было прописано в условиях, первые 50 присланных писем, но благодарим всех, кто показал нам сокровенное! Вы прекрасны, и пусть ваш праздник будет каждый день!
Ну, а за счастливчиков, которые запрыгнули в поезд нашего конкурса, начинается онлайн-голосование, которое продлится до 00.00 12 февраля. Как раз накануне праздников мы объявим победителей!
Внимание: оставить свои голоса смогут только зарегистрированные до старта голосования пользователи tut.by — это мера, необходимая для справедливых результатов. Благодарим вас за понимание и желаем удачи! А главное — любовь — у вас уже есть.
Партнёр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старт, внимание… Подарки в виде сертификатов в один из лучших тайских спа-салонов Минска!
|
Архив (Разное)
Комментарии