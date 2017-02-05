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Голосуем за сладкую парочку, которая получит подарки к 14 февраля!

06.02.2017 08:43 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе мы объявили конкурс, за победу в котором готовы подарить замечательные призы — три сертификата на релаксирующие церемонии в Тайском спа-салоне Royal Thai Spa.


Это тот случай, когда подарок, не подобранный скрупулезно и индивидуально, всё равно будет уместен и доставит радость как мужчине, так и девушке. Первый — точно сможет расслабиться среди напряженных рабочих будней, вторая — получит незабываемый релакс и ещё одну тему для обсуждения за кофе с подружками.

Вы делились с нами ценным и личным — фотографиями с любимым человеком. Мы отобрали, как и было прописано в условиях, первые 50 присланных писем, но благодарим всех, кто показал нам сокровенное! Вы прекрасны, и пусть ваш праздник будет каждый день!

Ну, а за счастливчиков, которые запрыгнули в поезд нашего конкурса, начинается онлайн-голосование, которое продлится до 00.00 12 февраля. Как раз накануне праздников мы объявим победителей!

Внимание: оставить свои голоса смогут только зарегистрированные до старта голосования пользователи tut.by — это мера, необходимая для справедливых результатов. Благодарим вас за понимание и желаем удачи! А главное — любовь — у вас уже есть.

Партнёр

Тайский SPA-салон Royal Thai Spa

 
 
Ссылка на источник 54
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На старт, внимание… Подарки в виде сертификатов в один из лучших тайских спа-салонов Минска!

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