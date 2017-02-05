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На выезд из Беларуси в Литву стоят 500 более фур

06.02.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, сейчас на границе стоят более 400 фур. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета.


Фото: ГПК

На выезд в Литву, по состоянию на 6 февраля на 08.30

Пункт пропуска Количество грузовых автомобилей
Котловка — Лаворишкес 100
Каменный Лог — Мядининкай 180
Привалка — Райгардас 69
Бенякони — Шальчинкай 74

Очереди на белорусско-литовской границе фиксировались и в воскресенье.

Госпогранкомитет просит водителей, планирующих поездку в ЕС через данные пункты пропуска, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.

 
 
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Очереди на белорусско-литовской границе фиксировались и в воскресенье.

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