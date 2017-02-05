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На выезд из Беларуси в Литву стоят 500 более фур
Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, сейчас на границе стоят более 400 фур. Об этом
На выезд в Литву, по состоянию на 6 февраля на 08.30
Очереди на белорусско-литовской границе фиксировались и
Госпогранкомитет просит водителей, планирующих поездку в ЕС через данные пункты пропуска, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
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Очереди на белорусско-литовской границе фиксировались и в воскресенье.
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