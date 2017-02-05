Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, сейчас на границе стоят более 400 фур. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета.



Фото: ГПК

На выезд в Литву, по состоянию на 6 февраля на 08.30

Пункт пропуска Количество грузовых автомобилей Котловка — Лаворишкес 100 Каменный Лог — Мядининкай 180 Привалка — Райгардас 69 Бенякони — Шальчинкай 74

Очереди на белорусско-литовской границе фиксировались и в воскресенье .

Госпогранкомитет просит водителей, планирующих поездку в ЕС через данные пункты пропуска, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.