Как не ошибиться, выбирая кружки для ребенка? И как в принципе не просмотреть способности сына или дочери, которые могут стать определяющими в его жизни? Многодетная мама, а также ведущий групповые занятия в сети центров детского развития «Бэби-Клаб» педагог-психолог с 15-летним опытом работы Светлана Липкина помогла нам составить топ самых распространенных мифов, которым подвержены родители.



7gnomov.ru

1. Разглядеть способности ребенка в первые годы невозможно, все дети одинаковы

Многие способности и склонности ребенка проявляются уже в возрасте до 3 лет, и внимательная мама способна это увидеть. Важно наблюдать за ребенком, предлагая ему разные виды деятельности, обращать внимание на то, к чему у ребенка проявляется максимальный интерес. Чем ваш малыш готов заниматься долго и с радостью? Это и есть то направление, в котором его стоит развивать.

Не забывайте, что для ребенка первых лет жизни при любом виде деятельности очень важна эмоциональная реакция мамы. С одной стороны, мама эмоционально «заражает» своего ребенка своим интересом. Например, если мама в восторге от музыки, она будет подпевать в машине песни, пританцовывать под музыку, и это, безусловно, усилит его интерес. С другой стороны, ребенок словно тестирует маму, что из его видов деятельности мама подкрепляет своим позитивным вниманием — хлопает, радуется, хвалится бабушке.

2. Детские развивающие центры детям не нужны, все то же самое можно делать и дома

Можно, но сложно. И маловероятно. Предложить дома множество видов деятельности с большим количеством учебных материалов и в окружении других детей, а не только педагогов и мамы, сложно. Детские центры — это, по сути, ранняя диагностика и возможность дать ребенку разнообразный опыт. А еще центры — это мамина школа, где мама может увидеть и понять, чем заниматься с ребенком, и попробовать все эти виды занятий.

Есть мамы, которые относятся к домашним занятиям очень серьезно. А ребенок протестует. Он хочет играть. В развивающем центре познавательную деятельность педагог может предложить в виде игры и научить этому маму.

3. Придя на занятия, ребенок сразу проявляет свои способности

Не всегда и не все дети способны с первого же занятия проявить себя. Многие присматриваются и более раскрепощенно себя чувствуют лишь на третьем-четвертом занятии. Также важно смотреть на отношения ребенка и педагога. Кого-то может ранить громкость голоса педагога, у кого-то может не совпасть эмоциональный фон, а кто-то просто будет напряженно относиться к женщинам-брюнеткам, но радостно бежать заниматься к педагогу-блондинке. Для девочек, например, очень важно, чтобы занятия вела молодая женщина в красивом платье. К такой они гораздо активнее и радостнее идут на контакт. Всегда надо смотреть на реакцию ребенка!

Если занятия «не идут» после 1−2 месяцев попыток, имеет смысл задуматься о смене педагога или места занятий. Вспомните: в школе нам те предметы давались легко и интересно, которыми мог увлечь нас конкретный учитель — человек, который был нам интересен и вызывал доверие.

Педагог, который ведет несколько групп и одновременно видит 30−40 деток одного возраста, способен увидеть способности малыша и посоветовать родителям, в каком направлении развиваться. Скажем, дети только начинают делать простые прыжки на месте, а один ребенок в группе прыгает очень высоко, перепрыгивает препятствия, тогда педагог рекомендует занятия, связанные с двигательной активностью и спортом.



epsychology.ru

4. Дешевый детский центр приносит столько же пользы, сколько и дорогой

В дорогих центрах, как правило, работают более опытные педагоги. В них маленькие группы — например, по 6 человек вместо 12−14. А чем меньше детей в группе, тем легче педагогу уделить индивидуальное внимание каждому, найти индивидуальный подход. Прибавьте к этому стоимость «расходников» и учебных материалов, оплату аренды помещений. Получается, что бесплатными или очень дешевыми такие занятия в принципе быть не могут.

Между тем, разумные директора центров, устанавливая цены на занятия в группах с детьми самого раннего возраста, учитывают, что обычно в семьях с малышами зарабатывают только папы, а значит, бюджет ограничен.

5. Если ребенок капризничает и не хочет заниматься, не стоит обращать на это внимания. Надо перетерпеть, так как дисциплина в занятиях не менее важна, чем их содержание

Это в корне неверное представление, которым, увы, грешат многие белорусские родители. Ребенка не надо водить на занятия, если ему неинтересно! Родительские амбиции и перфекционизм мам не должны лишать малыша детства и позитивных эмоций. Одно дело ходить иногда с мамой в бассейн поплескаться в свое удовольствие, а совсем другое — заниматься там регулярно под руководством тренера, который что-то требует и постоянно сравнивает тебя с другими детьми. Это подходит не каждому.

Кстати, многие папы и мамы путают свои родительские амбиции с потребностями ребенка. Очень непросто родителям отследить, где их желание отвести ребенка на этот кружок связано с возможностями и интересами ребенка, а где — с собственной детской нереализованностью. В этом может помочь настоящая близость со своим чадом, доверительность, когда ребенок может делиться с мамой своими страхами, желаниями, мечтами и знает, что его поймут и поддержат.

6. Ребенок должен развиваться гармонично. Если он очень хорош в физическом развитии, надо дотягивать до высокого уровня интеллектуальную составляющую и наоборот

Это известный миф, сложившийся еще в советской педагогике. Тогда считалось, что ребенок должен быть обязательно всестороннее одинаково развит и успешен во всем. А разве может быть ребенок успешен во всех сферах сразу? Это утопия.

Многие родители считают, что дети обязательно должны ходить на спорт, «развивашки», ИЗО, в бассейн, на логику, в театральную студию. В итоге мы имеем высокие родительские ожидания от детей и больше неврологических и психологических проблем перегруженных детей. Мы забываем, что кружки и занятия не должны подменять семью. Ребенок должен жить в семье, а не в саду, в продленке и на развивающих занятиях. Всегда должно быть время поиграть, отдохнуть, пообщаться и просто побыть с семьей.

Рейтинг составлен на основании информации и наблюдений экспертов сети центров детского развития «Бэби-Клаб». Безусловно, кто-то может не согласиться с ним. У каждого своя шкала предпочтений, свои мифы и своя вера в них. В любом случае не забывайте: родительские заблуждения и ошибки неизбежно отражаются на судьбе ребенка.