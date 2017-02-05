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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: Скарлетт Йоханссон и Эмма Уотсон в новых фильмах
В воскресенье в США пройдет Супербоул. Традиционно в перерыве матче будут показаны трейлеры к главным новинкам года. Пока же студии дразнят короткими тизерами этих роликов. AFISHA.TUT.BY отбирает самые интересные трейлеры прошедшей недели.
«Призрак в доспехах»
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Экранизацию японской манги делают американцы с американскими актерами, снимая это все где?.. Духом восточных комиксов, учитывая и наверняка низкий возрастной рейтинг, пахнуть в проекте Руперта Сандерса не будет. Зато тут есть Скарлетт Йоханссон снова в обтягивающей одежде.
«Красавица и чудовище»
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Кому нужен игровой вариант знаменитого мультфильма? Конечно, студии «Дисней», которой не хватает денег от проката «Звездных войн». Зато новый фильм — еще и мюзикл. Чтобы совсем быть похожим на оригинальную анимацию. Зрители получат два в одном: на спецэффекты посмотрят и песни послушают.
«Персональный покупатель»
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Необычный триллер был представлен на минувшем Каннском кинофестивале. Это история девушки, которая помогает знаменитостям подбирать наряды и видит призраков… Снял ленту завсегдатай Канн — Оливье Ассайас, в этот раз даже получил награду за режиссуру. Главную роль в картине исполняет Кристен Стюарт.
«Трансформеры: Последний рыцарь»
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Пока что зрителям представлен короткий ролик, но после Супербоула наверняка появится и расширенная версия. Смакуем предстоящее детище Майкла Бэя.
«Боке»
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Актриса Майка Монро, недавно снявшаяся в популярном авторском хорроре «Оно», продолжает участвовать в мистических проектах. В новом фильме героиня просыпается с кавалером и замечает, что все люди исчезли. При этом пара оказалась заперта на острове Исландия — по миру не покататься, будут выяснять отношения.
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AFISHA.TUT.BY отбирает самые интересные трейлеры прошедшей недели.
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