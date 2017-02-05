В год юбилея Февральской и Октябрьской революций "Дом-музей I съезда РСДРП" предлагает обновленную экспозицию. Еще больше можно узнать о истории Минска конца XIX — начала ХХ века, о предыстории того самого съезда РСДРП, ну и, конечно, о последствиях этого события. Буквально с февраля начнется показ мини-выставок, посвященных революционным событиям.

"Каждый месяц мы будем анонсировать новый проект. Он будет посвящен людям, участвовавшим в событиях, это выставка плакатов той эпохи, какие-то вещи, артефакты. Все из фондов Национального исторического музея. А в ноябре мы планируем открытие большого проекта "1917", посвященного тому, что происходило в то время в Минске", — рассказал Сергей Речкин.

Однако "Дом-музей I съезда РСДРП" не зациклен исключительно на событиях революционного прошлого. Поскольку музей находится в центре туристических маршрутов, он является и просто важной выставочной площадкой. В планах семейные выставки, литературные чтения, мероприятия на открытом воздухе, к примеру, тематические танцевальные вечера или выставки раритетных автомобилей.

Национальный исторический музей в новом сезоне уделяет большое внимание подрастающему поколению и семейным ценностям. Несмотря на то, что все еще есть те, кто осуждает все большую доступность музейного пространства для детей, музей идет по пути прямого взаимодействия с посетителями. Подготовлено два специальных зала для детей. Это археологическое пространство, где можно заняться настоящими археологическими раскопками. Также предусмотрены занятия по изучению геральдики и составлению собственного генеалогического древа.

"Многие хотят знать своих предков, это сейчас модно. Беларусы это не крестьянская нация, это не только вышиванка, народный костюм. Это и шляхта, князья, история абсолютно европейская. Мы рассказываем, как читать герб, как составить свой герб", — пояснила Дарья Остроголовая.

Подготовлен также своеобразный музейный квест. Необходимо скачать на свой мобильный гаджет программу, и проходите по музею в зависимости от того, как правильно вы ответили на те или иные вопросы, которые программа вам задает, исходя из тематики экспозиции. А подсказки — само собой, вокруг вас, в музейном пространстве.

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