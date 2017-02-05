Специалисты института Pantone назвали несколько оттенков 2017 года. Цветовая палитра нового сезона относительно богата, поэтому выбрать своего фаворита будет достаточно легко.



— Главным цветом Pantone все же выделил цвет GREENERY (15−0343), — рассказывает арт-директор дизайн студии Дикинг Дарья Лапицкая. — В разных версиях он переводится как «зелень» или «оранжерея». «Greenery» — очень свежий желто-зеленый оттенок, вызывающий ассоциации с первыми днями весны, когда природа оживает. Листва greenery дает возможность сделать глубокий вдох и наполнится новыми силами. Темные глубокие оттенки разбавляются свежими цветами, что можно заметить по цветам 2016 года.





Оттенок greenery легко вписать в интерьер, он гармонично сочетается с базовыми цветами, белым, черным, серым, кремовым Простор для творчества огромен, так как вдохновляться цветовыми сочетаниями можно у самой природы.



Фото сайта: italianbark.stfi.re



Фото сайта myinterior.by

Оттенок Treetop (верхушки деревьев) был актуален еще в 2015 году и остался среди фаворитов Pantone. C таким цветом можно устроить настоящие тропики у себя дома, к примеру, расписав и оклеив одну стену крупным принтом в виде пальмовых листьев. Важно, чтобы в целом интерьер оставался нейтральным, иначе такая стена не будет смотреться эффектно, а выльется в безвкусицу.



Фото сайта myinterior.by



Фото сайта myinterior.by

Оттенок Serenity (чистота неба) и Rose Quartz (розовый кварц) стоит рассматривать в паре. Нежные сочетания можно смело использовать в вашем интерьере — и не только в спальнях и детских комнатах. Невесомый воздушный оттенок неба и нежный румянец найдет свое место и в гостиной комнате, главное правильно подобрать пропорции и определить компаньонов. Нежные оттенки делают помещение уютным, визуально расширяют его, добавляют воздуха.



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com

Twilight purple (фиолетовые сумерки) — символ власти, величества и вдохновения. Говорят, в избытке он находится в ауре неординарных и творческих людей. Он способен оказывать успокаивающие воздействие на психику человека, что стоит учесть при оформлении пространств. В интерьере его надо использовать точечно и дозировано, например, в качестве декоративного рисунка.



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com

Orion blue (синий Орион) вызывает ассоциации со стабильностью и умиротворенностью, напоминает речную воду, чуть мутноватную, наполненную прохладой. Этот сложный оттенок безусловно просочился в сферы дизайна, в том числе и интерьерный.



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com

Летний оттенок Сalypso coral (коралловая Калипсо) способен сделать любое пространство теплым и даже немного жарким. Сalypso coral — цвет хамелеон, который легко меняет оттенок в зависимости от освещения и цветов-компаньонов. В одном случае может восприниматься как красный, в другом — сладко -розовым. Выгодное сияние данный оттенок приобретает в ахроматической гамме со следующим цветом от института Pantone.



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com

Nimbus Cloud (облачный нимб) имеет нейтральные характеристики и не вызывает бурных эмоций. Такой оттенок как правило стоит использовать в качестве базы, подобрав к нему гармоничный цвет-компаньон.



Фото сайта myinterior.by



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com



Фото сайта pinterest.com

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