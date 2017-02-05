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10 модных цветов 2017 года. Проект "Большая квартира"
Специалисты института Pantone назвали несколько оттенков 2017 года. Цветовая палитра нового сезона относительно богата, поэтому выбрать своего фаворита будет достаточно легко.
Оттенок greenery легко вписать в интерьер, он гармонично сочетается с базовыми цветами, белым, черным, серым, кремовым Простор для творчества огромен, так как вдохновляться цветовыми сочетаниями можно у самой природы.
Оттенок Treetop (верхушки деревьев) был актуален еще в 2015 году и остался среди фаворитов Pantone. C таким цветом можно устроить настоящие тропики у себя дома, к примеру, расписав и оклеив одну стену крупным принтом в виде пальмовых листьев. Важно, чтобы в целом интерьер оставался нейтральным, иначе такая стена не будет смотреться эффектно, а выльется в безвкусицу.
Оттенок Serenity (чистота неба) и Rose Quartz (розовый кварц) стоит рассматривать в паре. Нежные сочетания можно смело использовать в вашем интерьере — и не только в спальнях и детских комнатах. Невесомый воздушный оттенок неба и нежный румянец найдет свое место и в гостиной комнате, главное правильно подобрать пропорции и определить компаньонов. Нежные оттенки делают помещение уютным, визуально расширяют его, добавляют воздуха.
Twilight purple (фиолетовые сумерки) — символ власти, величества и вдохновения. Говорят, в избытке он находится в ауре неординарных и творческих людей. Он способен оказывать успокаивающие воздействие на психику человека, что стоит учесть при оформлении пространств. В интерьере его надо использовать точечно и дозировано, например, в качестве декоративного рисунка.
Orion blue (синий Орион) вызывает ассоциации со стабильностью и умиротворенностью, напоминает речную воду, чуть мутноватную, наполненную прохладой. Этот сложный оттенок безусловно просочился в сферы дизайна, в том числе и интерьерный.
Летний оттенок Сalypso coral (коралловая Калипсо) способен сделать любое пространство теплым и даже немного жарким. Сalypso coral — цвет хамелеон, который легко меняет оттенок в зависимости от освещения и цветов-компаньонов. В одном случае может восприниматься как красный, в другом — сладко -розовым. Выгодное сияние данный оттенок приобретает в ахроматической гамме со следующим цветом от института Pantone.
Nimbus Cloud (облачный нимб) имеет нейтральные характеристики и не вызывает бурных эмоций. Такой оттенок как правило стоит использовать в качестве базы, подобрав к нему гармоничный цвет-компаньон.
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Целых два оттенка зеленого, сиреневый, розовый.
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