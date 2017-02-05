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Представители ВДВ России прибыли с визитом в Минск
06.02.2017 09:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Российские десантники прибыли в Беларусь для обсуждения целого ряда предстоящих совместных мероприятий в 2017 году, сообщили в Минобороны России.
Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Республику Беларусь будет проходить до 9 февраля 2017 года в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны РФ.
"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества", говорится в сообщении, размещенном на сайте
На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года, отметили в оборонном ведомстве.
Там также сообщили, что в 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.
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В 2017 году белорусские и российские десантники проведут более 40 мероприятий в рамках международного сотрудничества.
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