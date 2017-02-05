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Жарко пообещал изменить школьную программу к новому учебному году
06.02.2017 09:17 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
«Работа над школьной программой идет постоянно. При общении с преподавателями, с учителями школ, с родителями все признаются, что школьная программа перегружена и требует доработки. Мной дано поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, опытных руководителей институтов. Аккумулировать все должен Национальный институт образования. В рабочие группы входят и учителя из регионов, и из сельских школ. К новому учебному году учебная программа будет переработана», - сказал Василий Жарко. пишет
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Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
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