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Жарко пообещал изменить школьную программу к новому учебному году

06.02.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Жарко пообещал изменить школьную программу к новому учебному году

фото: belta.by

Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

«Работа над школьной программой идет постоянно. При общении с преподавателями, с учителями школ, с родителями все признаются, что школьная программа перегружена и требует доработки. Мной дано поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, опытных руководителей институтов. Аккумулировать все должен Национальный институт образования. В рабочие группы входят и учителя из регионов, и из сельских школ. К новому учебному году учебная программа будет переработана», - сказал Василий Жарко. пишет БЕЛТА.

 
 
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Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

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