В Минске и пригороде сейчас строится довольно много жилых комплексов. Одни тратят много денег на рекламу и пиар, другие скромно ограничиваются собственным сайтом. Не побывав на месте не определишь, насколько предложение застройщика интересное и соответствует вдохновительным слоганам. REALTY.TUT.BY решил объездить все интересные новостройки и расписать их плюсы-минусы в проекте «Новостройка без рекламы».

Первая из заинтересовавших нас новостроек — ЖК Озерцо. Прежде всего близостью к городу и ценником — от 750 до 850 долларов за квадратный метр (в эквиваленте) в компактной «двушке» в доме комфорт-класса.

Да и любопытно было посмотреть, что такое комфорт-класс за городом.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Озерцо — деревня в пяти минутах езды от кольцевой. Сюда ходят пригородные автобусы по расписанию, плюс маршрутки — до станций метро Малиновка или Петровщина. Въезжаешь в деревню, предварительно проехав участок с пометкой «промзона», мимо недостроенных объектов. На самом въезде в населенный пункт — стена из скучных девятиэтажных панелек — странного спального квартала без какой-либо видимой инфраструктуры. За ней, вдоль центральной улицы Озерца, которая так и называется — Центральная — идут уже коттеджи, в основном построенные лет 10−15 назад.

Есть в Озерце детский садик, дальше — школа. За первой линией коттеджей, ближе к полю, и выделили землю под будущий жилой комплекс. Плюс расположения очевиден — тут практически не слышно транспорта, идущего по центральной улице. Минуса нет — до остановки на улице Центральной пешком три минуты. Ну или до деревенского магазина. Когда сделают эти 100 метров дороги, добраться будет не проблема.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

По факту ЖК еще только в перспективе — построен первый дом. Серый пятиэтажный столбик. Серый — потому что без фасадной отделки. Дом должны были сдать в конце 2016-го, но не уложились в сроки. Внешнюю отделку, говорят, перенесли на время, когда станет теплей. Впрочем, нам показали: плитка для входной группы куплена, приличные, под дерево, со стеклянной вставкой двери в подъезд тоже.

Внутри идут работы: в квартирах после предприемки устраняют недостатки.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Квартиры в этом доме — однокомнатные около 41 «квадрата», и двушки около 60-ти. Практически все проданы.

Уточняем: строительство долевое? Выясняется, — это и не традиционные долевка, и не облигации. Продают квартиры по договорам, подготовленным юристами компании. Но «собираются переходить на облигации». И по таким договорам в этом практически готовом доме все квартиры, заверяет застройщик, распроданы. Ведутся продажи во втором доме.

Потолки в квартирах — 2,7 метра, стены в плане есть, но застройщик соглашался каждому покупателю ставить внутренние перегородки там, где тот хочет (естественно, если это возможно по нормам). И кое-кто даже превратил двушку в трешку. До сдачи по пожеланиям каждого делали разводку электрики и выводили выключатели-розетки там и в тех количествах, что просил будущий новосел.

Балконы панорамные, со стеклопакетами. На балконах сразу есть и розетка, и выключатель и вывод под светильник. Во всех квартирах дома — металлические двери.

— Ставили их сразу, потому что тут ведь декоративная штукатурка, а картонные люди бы все равно выламывали, меняли на другие — портили бы штукатурку, да и общий вид этажа — разномастными дверными полотнами. С владельцами квартир согласовывали цвет внутренней накладки. Практически всех двери устроили, только один человек решил доплатить и поставить более массивную.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

В подъезде устойчивая декоративная штукатурка двух цветов. Лестница в плитке под камень с антискользящим эффектом. Кованые перила пока в пленке и без накладок. Представитель застройщика объясняет: будут деревянные перила.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Под окнами на лестничной клетке есть подоконники (в социальных объектах отделываются откосами), сами окна пока тоже в пленке и без ручек.

— Тут все ручки в квартирах и, в подъездах тоже, с замком от детей. Решили поставить, когда начали писать про выпадающих из окон малышей.

В доме будет своя котельная — так что определять, пора топить или не еще рано, жильцы по осени будут сами. Как и регулировать батареи в квартире. Кухни укомплектованы гефестовскими плитами и маленькими счетчиками газа. В санузлах будут полотенцесушители из нержавейки и кераминовские унитазы.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Представитель застройщика уточняет: концепция всего ЖК — это комплекс для комфортной семейной жизни за городом.

— Здесь хорошо! Это наш слоган. Здесь тихо, красиво, летом — зелено. Мы строим комфортную загородную жизнь. На первом этаже будет комната для детей — чтобы там устраивать общие игры, дни рождения. Будут беседки, детские и спортивные площадки, велопарковка — тут до водохранилища Волковичи на велосипеде минут 15 ехать через поле. Кстати, мы сдадим дом и наш офис сюда сам переедет, в цокольный этаж.

Представитель застройщика уверяет: с коммуникациями тут все хорошо. Пока дом не отапливается, но газ подведен. Канализация «усилена» — ее делали заново. Местная вода соответствует нормативам.

— Вы продаете второй дом. А он где? — поинтересовались.

Оказалось, есть только фундамент. Под снегом его не сразу и разглядишь.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

— Второй дом — трехподъездный — будет таким же, что этот. То есть пятиэтажным, с приличной общественной частью и также — комфорт-класса. Правда, у всех будут индивидуальные газовые котлы. Никакого удешевления мы не планируем.



И еще один вид на частный сектор.

Напоследок фотографируем улицу, по которой дети будут возвращаться из школы. Улица идет параллельно центральной, машины тут редко ездят. Но и пешеходной части нет. Обеспечить ее постройку должен будет местный сельсовет.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY



Пока застройщик показывает такие картинки. Но фасады могут быть и другого, более «дорогого» и креативного вида.