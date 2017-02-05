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российские ученые объявили о лженаучности гомеопатии

06.02.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии» (метод лечения болезней малыми дозами средств, в больших объемах вызывающих подобные симптомы в организме здорового человека — прим. ТАСС), в котором предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений и препятствовать их рекламе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении соответствующий документ, передает ТАСС.


Изображение: nebolet.com

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют, — говорится в меморандуме. — Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени».

Разработчики меморандума предлагают российскому Минздраву вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам — не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям. В Минздраве изданию пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение министерства.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные НП «Национальный совет по гомеопатии» и аналитической компании QuintilesIMS, в России зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов и 28 компаний-производителей, а за 2016 год в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб.

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Разработчики меморандума предлагают российскому Минздраву вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках.

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