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ФСБ оценила ущерб от хакерских атак по всему миру в один триллион долларов

06.02.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
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ФСБ оценила ущерб от хакерских атак по всему миру в один триллион долларов

фото: kvedomosti.com

Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до 1 трлн долларов.

"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд долларов до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - сказал замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017", пишет Интерфакс.

Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры. Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.

По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты (критической инфраструктуры - ИФ)", - сказал представитель ФСБ.

Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов.

 
 
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Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до 1 трлн долларов.

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