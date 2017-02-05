В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



pravo.me

— Меня зовут Алексей, c женой мы знакомы со школы, вместе учились, там же и начали встречаться. После окончания школы поступили в разные университеты, но отношения наши не закончились. Мы продолжали встречаться, и на втором курсе мне поставили ультиматум: либо свадьба, либо расставание. Меня долго терзали сомнения по поводу совместного проживания и супружеской жизни. Я не хотел жениться, тем более в 20 лет, да и те теплые чувства, которые я питал к ней в школе, стали ослабевать, но она настаивала на свадьбе, а на все мои опасения отвечала, что все наладится и будет хорошо. Уговоры перевесили здравый смысл, и я поставил подпись и надел кольцо.

На торжественном мероприятии мои родители подарили нам двухкомнатную квартиру, где мы и стали жить после нашего медового месяца. Квартира была оформлена дарственной на моё имя. После года совместной жизни моя жена забеременела, и я более не мог продолжать учебу в университете, так как необходимо было готовиться к рождению ребенка и собирать деньги. Жена предлагала не бросать учебу и взять деньги у моих родителей, но мне было просто неудобно перед отцом и матерью, ведь они и так подарили квартиру, в которой мы живем, а еще и денег просить — я взял академический отпуск и устроился на работу водителем.

После рождения сына наши родители решили подарить нам кругленькую сумму денег. По настоянию моего отца мы приобрели однокомнатную квартиру для сына — так сказать, на будущее, а на остальные деньги была куплена машина. Все это имущество мы оформили на жену, я посчитал, что это будет благодарностью за рождение ребенка.

Шло время, и наша семейная жизнь начала рушиться, не только из-за постоянных разногласий в семейной жизни, но и чувств, которые были утрачены ранее. Я хотел уйти, да и если честно, я встретил девушку, в которую влюбился без ума. Я подал на развод.

В суде выяснилось, что супруга не прочь получить не только однокомнатную квартиру, которая оформлена на нее, но и квартиру, в которой мы проживаем в данный момент, наше авто она тоже пожелала оставить себе. Сказав лишь, что если не будет так, как она хочет, я увижусь с сыном только когда ему исполнится 18 лет, и то если он того сам пожелает. Я в свою очередь хочу все оставить за собой, тем более что и квартиру, и деньги на вторую квартиру и машину давали мои родители. Я не против проживания супруги в однокомнатной квартире с сыном, даже готов оформить её на нашего первенца, но только на него, я считаю, что жена не имеет ни морального, ни какого-то еще права претендовать на родительские деньги.

Мои вопросы:

Из ваших статей я понял, что при разделе имущества необходимо уплачивать гос. пошлину в размере 5% от стоимости имущества, которое будем делить. Знакомые юристы мне говорили, что если раздел делать в одном деле с расторжением брака, то можно заплатить только за расторжение брака, и тогда эти 5% получится не платить, так ли это? Как вообще можно не платить такую существенную сумму? Как вы считаете, удастся ли мне признать за собой право на все приобретенное в браке имущество? Как в моей ситуации избежать запретов со стороны супруги на общение с ребенком и урегулировать это законом, а не пустыми словами и угрозами? Я читал ваши статьи про брачный договор, что вы порекомендуете в моей ситуации, заниматься мне этим вопросом или сразу идти в суд?

Комментарий адвоката:

1. Отвечая на ваш вопрос о том, как избежать уплаты государственной пошлины при разделе совместной собственности, необходимо отметить, что если вами будет выбран судебный путь урегулирования спора, то по общему правилу для данной категории дел уплата государственной пошлины — обязательное условие рассмотрения судом ваших исковых требований.

Т.е. и в случае подачи искового заявления о расторжении брака вместе с требованием о разделе совместно нажитого имущества, и в случае, если требование о разделе совместно нажитого имущества будет заявлено отдельно от требования о расторжении брака, требование о разделе имущества в любом случае должно быть оплачено государственной пошлиной.

Так, как усматривается из п. 1 ст.252 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК Республики Беларусь), при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновременным разделом совместно нажитого имущества супругов одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений о расторжении брака, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера.

В том случае если после обращения в суд с исковым заявлением о расторжении брака одним из супругов будет дополнительно заявлено требование о разделе совместно нажитого в период брака имущества, указанное (второе) требование также необходимо будет оплатить по ставке государственной пошлины, установленной для исковых заявлений имущественного характера.

Ставка государственной пошлины за рассмотрение судом требований имущественного характера установлена п. 1.1 приложения № 14 к НК Республики Беларусь и, действительно, составляет 5% от цены иска.

При этом необходимо подчеркнуть, что под ценой иска в данном случае следует понимать стоимость не всего спорного имущества, как это указано в обращении, а стоимость только той части имущества, на которую претендует заявитель.

Вместе с тем возможность избежать уплаты государственной пошлины в столь значительном размере все-таки существует.

Так, согласно п. 1 ст.130 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, суд или судья вправе полностью или частично освободить от уплаты государственной пошлины по судебным делам физических лиц исходя из их имущественного положения по объектам обложения государственной пошлиной, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

В данной части необходимо отметить, что при решении вопроса об освобождении от уплаты судебных расходов в доход государства судам рекомендовано принимать во внимание следующие обстоятельства:

размер заработной платы и (или) доходов,

возраст,

состояние здоровья,

количество иждивенцев,

иные обстоятельства, объективно свидетельствующие о затруднительном материальном положении заявителя (п. 8 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 02.06.2011 года № 1 «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам»).

О существовании обстоятельств, свидетельствующих о тяжелом материальном положении заявителя, необходимо не только указать в исковом заявлении, но и подтвердить их наличие с помощью соответствующих доказательств, которые следует приложить к исковому заявлению. В этом случае заявитель вправе ставить вопрос о полном или частичном освобождении от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявленного им требования.

Следует также отметить, что заявление об освобождении от уплаты государственной пошлины может быть оформлено отдельным документом (т.е. не в рамках искового заявления).

2. Далее, отвечая на ваш вопрос о том, удастся ли вам признать за собой право на все приобретенное в браке имущество, необходимо обратить внимание на следующие положения законодательства.

Согласно ч.1 ст. 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

В этой связи квартира, которая была передана вам родителями на основании договора дарения, действительно является вашей личной собственностью и не подлежит разделу между вами и супругой.

Далее, из обращения не усматривается, каким образом ваши родители и родители вашей супруги передали вашей семье деньги, на которые были приобретены однокомнатная квартира и автомобиль. В этой связи я предполагаю, что в данном случае передача денег не была оформлена документально, в связи с чем деньги поступили в совместную собственность супругов.

При этом, в соответствии с ч.1 ст. 23 КоБС Республики Беларусь, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Кроме того, исходя из смысла ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь, по общему правилу в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными.

Следовательно, несмотря на то, что однокомнатная квартира и автомобиль были оформлены на супругу, тем не менее, данное имущество является совместной собственностью супругов и подлежит разделу между вами в равных долях.

3. Как усматривается из обращения, вы не возражаете против проживания ребенка с матерью, и главная задача, которую вы ставите перед собой в данном случае — установить приемлемый порядок общения с сыном и участия в его воспитании.

В этой связи необходимо отметить, что действующее законодательство предлагает два пути разрешения указанного вопроса: добровольный и судебный.

В свою очередь, путь добровольного определения порядка общения отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком также включает различные варианты: устная договоренность супругов, заключение соглашения о детях, включение соответствующих условий в текст брачного договора и проч.

Судебный способ определения порядка общения отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком был подробно рассмотрен ранее в рамках данной колонки в статье: «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка».

Для того чтобы рекомендовать вам наиболее эффективный способ разрешения возникшего спора относительно порядка общения с ребенком, необходимо более детально знать сложившуюся ситуацию и уровень конфликтности отношений между вами и вашей супругой, поскольку данные обстоятельства предопределяют возможность супругов договориться и избежать судебной тяжбы.

4. В изложенных в обращении обстоятельствах брачный договор может быть хорошим выходом из сложившейся ситуации, поскольку его заключение позволит разрешить как существующие между вами и вашей супругой имущественные споры, так и споры относительно воспитания и содержания общего ребенка. При этом вами будут сэкономлены время, деньги и силы.

Однако, как уже отмечалось выше, для заключения брачного договора между вами должна быть сохранена возможность договариваться. Только в этом случае вы сможете разрешить существующие спорные вопросы в добровольном порядке и избежать обращения в суд.

Подробно наиболее общие вопросы, касающиеся брачного договора, были рассмотрены в рамках данной колонки в следующих статьях: « Советы адвоката: как работает брачный договор »; « Советы адвоката: что делать, если родители хотят обезопасить свою дочь при помощи брачного договора ».

Кроме того, следует обратить особое внимание на то, что в случае если вами и вашей супругой будет принято решение о заключении брачного договора, сделать это вы сможете только до того момента, пока брак между вами не будет расторгнут.

Мой личный совет: с учетом того, что перечень вопросов в рассматриваемой ситуации достаточно объемен, а часть информации, имеющей важное значение не изложена в обращении, я рекомендую вам обратиться за получением дополнительной консультации. В любом случае советую вам разрешить максимально возможное количество вопросов в добровольном порядке и тем самым минимизировать объем тех требований, которые необходимо будет рассматривать в суде.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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