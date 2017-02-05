Нынешняя учебная программа в школах несовершенна, перегружена, и требует доработки, которая в настоящее время активно ведется с привлечением опытных учителей и руководителей вузов, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ .

"Я дал поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, из опытных руководителей наших институтов. У нас учебными программами занимается Национальный институт образования. И он должен всё это аккумулировать. В рабочую группу входят и учителя из регионов, сельских школ. Этот процесс постоянный", — отметил Жарко.

По словам вице-премьера, учебная программа будет переработана уже к новому учебному году . При этом Жарко отметил необходимость избавить учителей от несвойственных им функций и усилить взаимодействие между педагогами и родителями учеников.

"Педагог или классный руководитель должен зайти в семью. Воспитывать ребёнка должен и учитель, и родители. И вместе они воспитают гражданина нашей страны. Но в то же время учитель должен дать в полном объёме учебную программу для своего школьника. Прежде всего, его задача — научить ребёнка. Тогда не потребуются репетиторы", — считает Жарко.



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Заместитель премьер-министра отметил, что при переработке образовательной программы будут учтены традиции и стандарты старой советской школы, которая в своё время считалась одной из лучших в мире.

"Нельзя выбрасывать старое. Багаж старый, если ты учился, ты его помнишь всю жизнь. То есть это должна быть основа. Но с привлечением нового — того, что мы получаем в настоящее время", — сказал Жарко.

Комментарий заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко об изменениях в школьной программе слушайте на радио Sputnik Беларусь.