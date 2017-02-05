В отдаленных от центра уголках города можно увидеть непрезентабельные строения, осиротевшие без хозяйской руки. В сельской глубинке такие здания — неотъемлемая часть местного «колорита».



Здание военной комендатуры на улице Ленина преобразовано в торгово-офисный центр.

За последние три года на Витебщине неиспользуемые площади в государственном секторе экономики увеличились на 107 ты­сяч квадратных метров. Общая площадь выведенного из хозяйского оборота недвижимого имущества составляет более 374 тысяч квадратных метров.

Обусловлено это, в первую очередь, за­крытием малокомплектных учреждений образования и других объектов социальной инфраструктуры в связи с сокращением сельского населения.

Государство приняло ряд законодательных актов, которые регламентируют передачу этой собственности предприимчивым людям на выгодных условиях. Насколько успешно эту работу проводят в области?

Инвесторам — зеленый свет

— Продажа неиспользуемого государственного имущества активизировалась в стране в 2007 году после принятия соответствующего указа президента, — рассказывает директор фонда «Витебскоблимущество» Михаил Павлючков. — Государство предлагает привлекательные условия. Строительство объекта под производство — дело затратное и хлопотное, поэтому гораздо выгоднее приобрести здание на аукционе. Если на торгах цена лота, равная его остаточной стоимости, никого не привлекла, она снижается на 20, затем на 50 и на 80 процентов. А если и после такой «уценки» желающих нет, то объект можно приобрести за одну базовую величину. Заманчивые ставки предлагают также арендаторам, особенно в сельской мест­ности. Информация о предлагаемых к продаже объектах недвижимости, объявленных аукционах, неиспользуемом имуществе организаций области находится в открытом доступе на нашем сайте и порталах органов госуправления и организаций, содействующих развитию предпринимательства и бизнеса.

Лояльные законы и информационная работа дают результат. На 1 января 2017 года вовлечено в хозяйственный оборот 275 неиспользуемых объектов недвижимости: 48 — республиканской собственности, 124 — коммунальной, 60 — облпотребсоюза, 43 объекта, принадлежащих открытым акционерным обществам. Пошли под снос 47 объектов районной (городской), област­ной государственной собственности.

В 2016 году продолжили продавать неиспользуемое имущество на аукционных торгах. Освоили проведение торгов на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». В прошедшем году объявили 662 аукциона, 78 из которых прошли результативно. С молотка ушли 84 объекта недвижимости, в том числе 6 — через электронные торги, на сумму 2 297,9 тысячи рублей.

В бюджет за январь-декабрь 2016 года от реализации имущества поступило 3 487,8 тысячи рублей, от сдачи в аренду — 4 446,5 тысячи. Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий составили 8 156,9 тысячи рублей, дивиденды на доли (акции) — 2 015,2 тысячи.

Купили за базовую величину

На Витебщине немало предприятий, которые наладили бизнес, вложив капитал в реконструкцию невостребованных объектов государственной недвижимости. Большинство приобрели за базовую величину.

После ремонта эти здания уже не пугают местных жителей. В них размещаются предприятия, оказывающие самые различные услуги. Например, здание городской бани № 2 на улице Красноармейской в Орше долго представляло собой унылое зрелище, но инвестор преобразовал его в шикарный развлекательный центр с сауной, баром, бильярдом и т.д.

Интерес инвестора зависит не только от состояния здания, но и от его месторасположения. Выгоднее продаются дома и земельные участки возле городов. Но успех при их вовлечении в хозяйственный оборот также зависит от инициативы местной власти.

Активную работу по привлечению инвесторов ведут в Новкинском сельсовете Витебского района.

— Положительных примеров немало, — рассказывает председатель сельисполкома Андрей Лебедев. — Например, в деревне Городнянский Мох частник выкупил пустующее здание и открыл магазин. Приобретают неиспользуемые дома в малонаселенных деревнях и под организацию более серьезных проектов. Недавно ушло с молотка здание бывшей школы в деревне Комары — инвестор планирует организовать там производство пеллет. В деревне Васильки, в здании бывшей конторы, делают палочки для мороженого. Продукция — экспортно-ориентированная. Есть и более оригинальные примеры. Предприимчивые люди осваивают ниши, которые, на первый взгляд, не очень свойственны северному региону. Взять хотя бы предприятие «Мастер гриб». Оно специализируется на выращивании шампиньонов. Первооткрыватели грибного бизнеса на Витебщине организовали дело в той же деревне Васильки, в зданиях бывшего зерносклада.

Однако на территории сельсовета еще много объектов, которые ждут хозяев.

Пользуются спросом и пустующие дома в Браславском и Глубокском районах — регионах с богатым природным потенциалом, с перспективами развития туризма. Долгое время в Глубоком не использовалось админист­ративное здание ЖКХ. Сейчас его не узнать: частная компания организовала комфортабельную гостиницу.

В 2009 году столичный инвестор за одну базовую величину купил здание клуба-библиотеки в деревне Королевичи Глубокского района. Сейчас там успешно работает база отдыха, куда поохотиться и порыбачить приезжают иностранцы.

А фазенду не желаете?

Любопытная тенденция — интерес людей к покупке бывших школ и других зданий сельской инфраструктуры под жилье.

— Право приобретать на аукционах недвижимость для использования в качестве жилья или ведения подсобного хозяйства предоставили в середине 2012 года в соответствии с указом президента № 294, — поясняет Михаил Павлючков. — При условии, если объектом не заинтересовались инвесторы для организации производства. В 2016 году такой возможностью для улучшения жилищных условий воспользовались около десятка граждан. Новые владельцы обязуются в установленные сроки облагородить участ­ки и обжиться на новом мес­те. Люди, которых не пугает сельский быт, чаще выбирают местность с развитой инфраструктурой, красивой природой.

Особым интересом пользуются объекты недалеко от Витебска и райцентров. Например, в октябре прошлого года на аукционе продали постройку 1919 года, принадлежащую Великолетчанскому дет­скому дому. Собственник планирует преобразовать приобретение в жилой особняк.

Здания учреждений образования — наиболее привлекательный вариант для приверженцев сельской идиллии. Многие из них до недавнего времени функционировали и не требуют больших вложений в ремонт. Фонд «Витебскоблимущество» подготовил перечень таких объектов. Всего на территории области в 2016 году закрыли 95 бывших школ и дет­садов. По информации управления образования облисполкома, в 2017 году возможно закрытие еще 35 школ. С перечнем объектов, выставленных на продажу, можно детально ознакомиться на сайте фонда в разделе «На продажу».

Недвижимость, о которой забыли

Приобрести за одну базовую здание — только полдела. Часто случается так, что новоиспеченный владелец не торопится выводить из запустения купленную за бесценок собственность. К таким инвесторам — подход строгий. Факты недобросовестного выполнения обязательств обязательно выплывут на поверхность. Горе-бизнесменам придется заплатить внушительный штраф и попрощаться с приобретением навсегда.

— За невыполнение условий договоров купли-продажи объектов недвижимости, проданных на аукционе за базовую величину, покупатели возвратили в коммунальную собственность 103 объекта, из них 49 — через Экономиче­ский суд, — рассказала начальник отдела контрольной деятельности фонда «Витебскоблимущество» Елена Горбачева. — За игнорирование договорных обязательств привлекли к ответственности в виде штрафа 8 собственников, в том числе к административной — 5 человек на сумму 1,8 тысячи рублей. По объектам республиканской собственнос­ти к договорной ответствен­ности (штраф в размере оценочной стои­мос­ти объекта) привлекли 2 покупателей на сумму 48 тысяч рублей.