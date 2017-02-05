Белорусские теннисисты победили команду Румынии в первом круге первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Игры проходили в Минске с третьего по пятое февраля. В первый день Илья Ивашко проиграл Адриану Унгура 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, Егор Герасимов обыграл Мариуса Копилу 6:3, 6:4, 6:4.

Во второй день Максим Мирный и Ярослав Шило оказались сильнее Хории Текау и Копила — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

В первой встрече заключительного дня мачта Илья Ивашко уступил Мариусу Копилу — 5:7, 4:6, 1:6. В решающем поединке Егор Герасимов выиграл у Адриана Унгура — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Игру своего подопечного прокомментировал капитан белорусской национальной команды Владимир Волчков. Он отметил, что Герасимов отлично сыграл в решающем поединке, проявив настоящий спортивный характер и мастерство.

Беларусь продолжит бороться за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса во втором круге, игры пройдут 7-9 апреля, а соперником Беларуси станет команда Австрии.