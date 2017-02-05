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Бракованную монету в 1 рубль продали на белорусском аукционе за 164 доллара
Бракованную монету в 1 рубль 2009 года выпуска продали на интернет-аукционе Ay.by за 164 доллара,
Подобные браки эксперты называют «перепутки». В торгах за монету участвовали четыре потенциальных покупателя. Цена с первоначальных 67,5 рублей до 321.
На интернет-аукционе также продаются и другие бракованные белорусские монеты. Среди них — 2 рубля без «сердцевины» и с перекошенной центральной частью, а также «надкусанный» 1 рубль. Стоимость таких дензнаков варьируется от 2 до 40 долларов.
Напомним, не так давно бонистами
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Дензнак отчеканен на заготовке для 20 копеек, а вместо никелевого покрытия нанесено латунное. Из-за этого монета имеет непривычный цвет, а также меньший вес, диаметр...
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