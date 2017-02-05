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Бракованную монету в 1 рубль продали на белорусском аукционе за 164 доллара

06.02.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
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Бракованную монету в 1 рубль 2009 года выпуска продали на интернет-аукционе Ay.by за 164 доллара, сообщает сайт «Белорусская бонистика». Дензнак отчеканен на заготовке для 20 копеек, а вместо никелевого покрытия нанесено латунное. Из-за этого монета имеет непривычный цвет, а также меньший вес, диаметр и толщину.


Подобные браки эксперты называют «перепутки». В торгах за монету участвовали четыре потенциальных покупателя. Цена с первоначальных 67,5 рублей до 321.


Фото: belbonistika.com

На интернет-аукционе также продаются и другие бракованные белорусские монеты. Среди них — 2 рубля без «сердцевины» и с перекошенной центральной частью, а также «надкусанный» 1 рубль. Стоимость таких дензнаков варьируется от 2 до 40 долларов.


Фото: belbonistika.com

Фото: belbonistika.com

Напомним, не так давно бонистами была найдена 5-рублевая банкнота с восьмизначным серийным номеров (хотя обычно у белорусских рублей образца 2009 года — сем цифр). А купюры с «бобрами» и «белочками» продали на аукционе за рекордные 2200 долларов.

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