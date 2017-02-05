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Под Добрушем выехавший на встречку Ford столкнулся с микроавтобусом: водитель легковушки погиб

06.02.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 4 февраля, около 06.00, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в Добрушском районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.

44-летний водитель Ford C-Max ехал по трассе со стороны границы России в направлении Гомеля. На 22 км дороги при выборе скорости мужчина не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением авто и столкнулся со встречным VW Caravelle.

В результате ДТП водитель Ford от полученных травм умер на месте происшествия, 50-летнюю пассажирку VW с травмами различной степени тяжести доставили в Добрушскую районную больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП случилось 4 февраля, около 06.00, на трассе М10 граница РФ - Гомель - Кобрин.

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