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На МКАД из-за несоблюдения дистанции столкнулись шесть автомобилей
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД, сообщает
Авария произошла утром 6 февраля на внутреннем кольце МКАД перед съездом на улицу Тимирязева. По информации инспекторов, в аварию попали 6 автомобилей. Значительных повреждений транспортные средства не получили. Пострадавших в ДТП также нет.
В районе аварии образовался серьезный затор. «Было занято две с половиной дорожной полосы, сейчас все хорошо. Движение идет. Рассматриваемая причина ДТП — невнимательность водителей», — сказали в ГАИ.
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Авария произошла утром 6 февраля на внутреннем кольце МКАД перед съездом на улицу Тимирязева.
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