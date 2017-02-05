Шесть автомобилей столкнулись на МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Фрунзенского района.

Авария произошла утром 6 февраля на внутреннем кольце МКАД перед съездом на улицу Тимирязева. По информации инспекторов, в аварию попали 6 автомобилей. Значительных повреждений транспортные средства не получили. Пострадавших в ДТП также нет.

В районе аварии образовался серьезный затор. «Было занято две с половиной дорожной полосы, сейчас все хорошо. Движение идет. Рассматриваемая причина ДТП — невнимательность водителей», — сказали в ГАИ.