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Активисты требуют запретить Жириновскому въезд в Беларусь

06.02.2017 10:53 — Разное | БДГ  
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Организация «Моладзь БНФ» требует у правоохранительных органов дать правовую оценку недавним заявлениям Владимира Жириновского.

Активист молодежной организации Максим Солод обратился в МВД Беларуси с требованием дать правовую оценку словам российского политика и рассмотреть возможность запрета въезда для Жириновского в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба организации, слова российского политика можно расценивать, как посягательство на территориальную целостность Беларуси. При этом активист организации отметил, что считает целесообразным запретить Жириновскому въезд в Беларусь, так как он неоднократно позволял себе высказывания аналогичные недавнему в адрес нашей страны.

Напомним, что 3 февраля на 30-м съезде Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что Александр Лукашенко «все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства».

 
 
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Организация «Моладзь БНФ» требует у правоохранительных органов дать правовую оценку недавним заявлениям Владимира Жириновского.

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