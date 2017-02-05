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Активисты требуют запретить Жириновскому въезд в Беларусь
Организация «Моладзь БНФ» требует у правоохранительных органов дать правовую оценку недавним заявлениям Владимира Жириновского.
Активист молодежной организации Максим Солод обратился в МВД Беларуси с требованием дать правовую оценку словам российского политика и рассмотреть возможность запрета въезда для Жириновского в Беларусь.
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Напомним, что 3 февраля на 30-м съезде Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский
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Организация «Моладзь БНФ» требует у правоохранительных органов дать правовую оценку недавним заявлениям Владимира Жириновского.
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