Организация «Моладзь БНФ» требует у правоохранительных органов дать правовую оценку недавним заявлениям Владимира Жириновского.

Активист молодежной организации Максим Солод обратился в МВД Беларуси с требованием дать правовую оценку словам российского политика и рассмотреть возможность запрета въезда для Жириновского в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба организации, слова российского политика можно расценивать, как посягательство на территориальную целостность Беларуси. При этом активист организации отметил, что считает целесообразным запретить Жириновскому въезд в Беларусь, так как он неоднократно позволял себе высказывания аналогичные недавнему в адрес нашей страны.