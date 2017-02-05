В воскресенье хоккеисты минского «Динамо» сыграли с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Минские хоккеисты победили в этом матче со счетом 2:3, добавив себе два балла в копилку и обеспечив выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Первая минута матча принесла быструю шайбу хозяевам «Арены Югра», Роб Климкхаммер сравнял счет во втором периоде, а Дмитрий Коробов забросил еще одну шайбу на 43-й минуте матча.

В результате этой победы «зубры» досрочно вышли в плэй-офф, ведь в регулярном сезоне должны пройти еще 4 матча. Команда «Сочи» осталась на 9-м месте и обогнать «зубров» уже не сможет, так же, как и последние уже никак не опустятся ниже 7-го места по окончании регулярного сезона.

Хоккеистов «Динамо» ждут встречи с «Витязем», «Ладой», «Нефтехимиком» и «Ак Барса», в которых они могут одержать победы, а «Локомотив», «Динамо» Москва и «Торпедо» могут сыграть не очень удачно. В этом случае наши «зубры» поднимутся на третью строчку рейтинга, но все же по очкам догнать СКА и ЦСКА уже не смогут.

Фото: hcdinamo.by