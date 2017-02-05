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Золотовалютные резервы Беларуси снова выросли

06.02.2017 10:47 — Разное | Ежедневник  
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Золотовалютные резервы Беларуси снова выросли

фото: mlyn.by

Росту золотовалютных резервов способствовали поступления средств от продажи валютных гособлигаций, покупка Нацбанком валюты на бирже и поступление нефтяных пошлин.

За январь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 57,8 млн долларов (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов (на 1,8%). Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка. 

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля 2017 г. составил 5 394,2 млн долларов, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов (на 2,4%).

Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и Правительством Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 г.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Росту золотовалютных резервов способствовали поступления средств от продажи валютных гособлигаций, покупка Нацбанком валюты на бирже и поступление нефтяных...

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