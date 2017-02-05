﻿ Из-за казуса с гимном России на ЧМ по хоккею с мячом исполнительница убежала плакать в туалет. 21.by
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Из-за казуса с гимном России на ЧМ по хоккею с мячом исполнительница убежала плакать в туалет

06.02.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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Перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене случился казус с исполнением гимна России.


Фото: sovsport.ru

Для традиционного предматчевого исполнения гимна организаторы пригласили русскую девушку Кристину Жмудскую, давно живущую в Швеции и, похоже, подзабывшую родной язык.

Певица сбилась уже в первых строках. Извинившись по-английски («Sorry!»), она продолжила петь с середины слова, запнулась еще несколько раз и продолжила снова, не попадая при этом в ноты. Трибуны в это время недовольно гудели, часть зрителей и хоккеистов пыталась ей подпевать. Впрочем, после завершения гимна, прозвучали ободряющие девушку аплодисменты.

Видео: RU TOP NEWS

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Корреспондент «Советского спорта» Игорь Зетилов разыскал Кристину Жмудскую и расспросил о том, как такое случилось.


Фото: sovsport.ru

— Как вы попали на церемонию открытия финального матча?

— У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую.

— Вы профессиональная певица?

— Нет, любитель, просто беру уроки. Кстати, мой профессор исполнял на церемонии гимн Швеции. Он когда-то представлял страну на Евровидении.

— Вы уверены, что точно знаете слова российского гимна?

— Конечно, я очень много его репетировала.

— Что же случилось во время исполнения?

— Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально — я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ни-че-го! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет.

Сначала я сильно растерялась. Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной.

— Что вам сказали организаторы?

— После такого казуса я пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это — просто техническая накладка.

— Во время матча болели за Россию?

— Да, но немного это скрывала, поскольку сидела рядом со шведами. Но всегда аплодировала нашим голам и красивым моментам, — рассказала Кристина Жмудская.

 
 
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Перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене случился казус с исполнением гимна России.

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