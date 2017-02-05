МИНСК, 6 фев — Sputnik. Мюзикл "Ла-ла Ленд" уже почти месяц держится в топ-5 лидеров белорусского проката.

По итогам минувшей недели в столичных государственных кинотеатрах лидером проката стала лента "Притяжение" — ее посмотрели почти 19 тысяч человек, которые принесли в копилку российской фантастики 56 тысяч рублей. Фильм о вторжении инопланетян на московскую окраину успел окупиться еще до выхода в мировой прокат благодаря сборам в России и постсоветских странах.

На втором месте в кинотеатрах УП "Киновидеопрокат" — мультфильм "Балерина", которую посмотрели чуть более шести тысяч человек, а сборы анимации составили 29,4 тысячи белорусских рублей.

Замыкает тройку лидеров мюзикл "Ла-ла Ленд" — его посмотрели 10,5 тысяч человек, которые принесли 28,8 тысяч рублей. Интерес к голливудской мелодраме подогрели не только многочисленные восторженные отзывы, но и рекорды "Оскара" — картина получила 14 номинаций в 13 категориях, включая все основные.

На пятом месте по сборам — хоррор "Звонки", который посмотрели 4,6 тысячи человек и принесли ленте 22,2 тысячи рублей. Фильм ужасов провалился в мировом прокате и получил скорее негативные отзывы, поэтому на значительный успех даже в белорусском прокате ему претендовать не удастся.

Замыкает топ-5 американо-китайская фантастика "Великая стена" — на нее сходили почти четыре тысячи человек, которые принесли блокбастеру 21 тысячу рублей.