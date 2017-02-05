﻿ "Ла-ла Ленд" почти месяц держится в лидерах проката. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Ла-ла Ленд" почти месяц держится в лидерах проката

06.02.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Мюзикл "Ла-ла Ленд" уже почти месяц держится в топ-5 лидеров белорусского проката.

"Ла-ла Ленд" почти месяц держится в лидерах проката
© Фото: Централ Партнершип
"Ла-ла Ленд" получил рекордное число номинаций на "Оскар"

По итогам минувшей недели в столичных государственных кинотеатрах лидером проката стала лента "Притяжение" — ее посмотрели почти 19 тысяч человек, которые принесли в копилку российской фантастики 56 тысяч рублей. Фильм о вторжении инопланетян на московскую окраину успел окупиться еще до выхода в мировой прокат благодаря сборам в России и постсоветских странах.

На втором месте в кинотеатрах УП "Киновидеопрокат" — мультфильм "Балерина", которую посмотрели чуть более шести тысяч человек, а сборы анимации составили 29,4 тысячи белорусских рублей.

Замыкает тройку лидеров мюзикл "Ла-ла Ленд" — его посмотрели 10,5 тысяч человек, которые принесли 28,8 тысяч рублей. Интерес к голливудской мелодраме подогрели не только многочисленные восторженные отзывы, но и  рекорды "Оскара" — картина получила 14 номинаций в 13 категориях, включая все основные.

На пятом месте по сборам — хоррор "Звонки", который посмотрели 4,6 тысячи человек и принесли ленте 22,2 тысячи рублей. Фильм ужасов провалился в мировом прокате и получил скорее негативные отзывы, поэтому на значительный успех даже в белорусском прокате ему претендовать не удастся.

Замыкает топ-5 американо-китайская фантастика "Великая стена" — на нее сходили почти четыре тысячи человек, которые принесли блокбастеру 21 тысячу рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место в белорусском прокате занимает фантастика "Притяжение" от Федора Бондарчука - фильм уже успел окупиться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за казуса с гимном России на ЧМ по хоккею с мячом исполнительница убежала плакать в туалет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика