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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Беларуси на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на отметке "B", страновой потолок - "B-", пишет Интерфакс .

"Рейтинги отражают значительные внешние факторы уязвимости и историю частых кризисов, с одной стороны, и относительно сильные государственные финансы и структурные индикаторы, с другой, в частности, показатели ВВП на душу населения и развития человеческого потенциала заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов", - говорится в сообщении.

Аналитики Fitch полагают, что дефицит счета текущих операций республики повысился до 5% ВВП (2,4 млрд долларов) в 2016 году с 3,7% ВВП (2 млрд долларов) годом ранее. Перспективы недостижения ожидаемых показателей роста и постепенное увеличение мировых цен на нефть могут сдержать дефициты счета текущих операций на уровне 4,4% в 2017-2018 годах. Тем не менее, валовые потребности во внешнем финансировании республики (не включая краткосрочный долг) как процент от международных резервов составляют 146%, что входит в число самых высоких показателей среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой. Чистый внешний долг (55% ВВП) и обслуживание внешнего долга (23% от текущих платежей в иностранной валюте) в два раза превышают соответствующие показатели для медианы "B".

"Затянувшиеся разногласия с Россией по поводу цен на газ, которые начались еще в прошлом году, могут оказать дальнейшее давление на внешние расчеты, способность генерировать иностранную валюту и экономическую активность. Обслуживание суверенного долга в иностранной валюте прогнозируется на уровне 3,4 млрд долларов в 2017 году, при этом на выплаты внешнего долга приходится 1,8 млрд долларов. Государственный план финансирования повышает зависимость от недолговых валютных доходов, частично получаемых от нефтяных пошлин и экспорта, и возврата на международные рынки капитала. Кроме того, по плану финансирования ожидается возобновление поступлений от Евразийского банка развития (в сумме на 1 млрд долларов). Третье выделение средств, на основе критериев достигнутых показателей на конец сентября, еще предстоит получить", - сообщается в пресс-релизе агентства.

Макроэкономические показатели республики заметно слабее, чем у сопоставимых эмитентов. Экономика оставалась в рецессии в 2016 году, сократившись на 2,6%, из-за слабого роста у торговых партнеров, снижения реальной заработной платы, проведения более жесткой политики и разногласий по цене на газ с Россией.

Fitch ожидает, что экономика Беларуси останется в рецессии в 2017 году, однако темпы сокращения замедлятся ввиду относительного улучшения в области потребления и инвестиций. Позитивное влияние цен на нефть и восстановления в соседних странах может быть ограниченным из-за уменьшения объемов импорта нефти из России.

Инфляция в Беларуси снизилась до 10,6% в 2016 году, что ниже целевого уровня в 12%, установленного ЦБ. Средний уровень инфляции может колебаться около 11% в этом году на фоне ожидаемой корректировки коммунальных тарифов. Центробанк проводит жесткую политику и работает над стратегией перехода к режиму полного инфляционного таргетирования к 2020 году. В то же время эффективность монетарной политики сдерживается программой кредитования и высокими уровнями финансовой долларизации.

Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что позитивные факторы и риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы.