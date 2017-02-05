Ожидается, что на выставке MWC 2017 в конце февраля компания Huawei представит два своих флагманских смартфона — P10 и P10 Plus. Но уже сегодня в Сети появилась информация, полностью раскрывающая цены и характеристики будущих флагманов.



Изображение: phonearena.com

Huawei P10 будет предлагаться в трех модификациях. Самая доступная версия включает в себя 4 Гб оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища — стоимость этой модели в эквиваленте составит 508 долларов США.

Вторая модификация с 4 ГБ оперативки несет на борту уже 64 ГБ встроенной памяти и будет стоить порядка 595 долларов. Топовая модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивается в 682 доллара.

Huawei P10 Plus будет идти в двух вариантах — младшая модификация получит 4/64 ГБ памяти и будет продаваться за 726 долларов. Старшая модель с 6/128 ГБ памяти оценена уже в 828 долларов.

Единственным конструктивным различием между P10 и P10 Plus станет экран — в обоих устройствах должны использоваться панели на 5,5 дюймов с разрешением 2560 на 1440 пикселей, но в P10 Plus дисплей закруглен на манер смартфонов Samsung Galaxy Edge.

Базироваться смартфоны будут на процессоре собственного производства Huawei — Kirin 965. К плюсам обоих устройств также можно отнести двойную 12-мегаписксельную камеру от компании Leica и фронтальный фотомодуль на 8 МП.

Официальных комментариев Huawei касательно характеристик или цены своих будущих флагманов пока не поступало, так что полученной информации стоит относиться нельзя полностью доверять. Анонс Huawei P10 и P10 Plus пройдет 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне.