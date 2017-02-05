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В Поставском районе 15-летний парень совершил ДТП на авто матери. Его друг попал в больницу
Пятнадцатилетний житель Поставского района 4 февраля взял ключи от Volkswagen Passat матери и вместе с товарищем поехал кататься. Об этом
— Когда парень ехал по улице Ленина в городском поселке Воропаево, он не справился с управлением и столкнулся с Toyota Yaris под управлением 44-летней женщины, — сказали в милиции.
В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир Volkswagen Passat. С различными травмами пострадавшего госпитализировали.
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Юноша не справился с управлением и врезался в Toyota Yaris.
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