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Би-2 представили видео на песню "Алиса", которую посвятили белорусскому музыканту

06.02.2017 11:18 — Разное | Tut.by  
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3 февраля, в день рождения Шуры Би-2, группа представила новый клип на песню «Алиса», посвященной памяти А. Ротаня. Это первое видео за 10 лет, в котором не снимались музыканты коллектива.


Все роли в клипе исполнили дети музыкантов и других участников команды Би-2: Ева и Оливер Би Два, Авив и Давид Бортники, Мира Крутова, Лиза Лифшиц, Егор Кудрявцев и Милания Кузнецова.

Директором съемок и продюсером нового видео стала Елизавета Би Два («Всегда красиво»), режиссером — Яна Скопина, помощником режиссера — Диана Авхадиева, ассистентом продюсера — Лилия Федорова, оператором — Александр Симонов, получивший в 2016 году приз за работу над фильмом «Рай» Андрея Кончаловского на 54-м Международном кинофестивале в Испании, художником-постановщиком — Анастасия Антонова, режиссером монтажа — Василий Климов, художником по прическам и гриму — Валерия Кошкина, а художниками по костюмам — Гузель и Гульнара Нургалиевы.

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В апреле группа БИ-2 представит программу «The Best Off»: со сцены Минск-Арены прозвучат более двадцати хитов за всю историю существования группы. Музыканты исполнят главные композиции из всех выпущенных альбомов — от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания «#16плюс». Помимо музыкальной составляющей концертов «The Best Off» зрителей ждут новая сценография и световое шоу, подготовленное специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-рольный «живой» звук, которым славятся все выступления БИ-2.

Приобрести билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 44 — 119 рублей. Фан-зона: 79 руб, танцпол — 59 руб.

Справки по телефонам: +375 29 763 11 11, +375 29 650 11 33.

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Теги: Минск
 
 
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3 февраля, в день рождения Шуры БИ-2, группа представила новый клип на песню "Алиса", посвященной памяти А. Ротаня.

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