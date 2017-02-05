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Би-2 представили видео на песню "Алиса", которую посвятили белорусскому музыканту
3 февраля, в день рождения Шуры Би-2, группа представила новый клип на песню «Алиса», посвященной памяти А. Ротаня. Это первое видео за 10 лет, в котором не снимались музыканты коллектива.
Все роли в клипе исполнили дети музыкантов и других участников команды Би-2: Ева и Оливер Би Два, Авив и Давид Бортники, Мира Крутова, Лиза Лифшиц, Егор Кудрявцев и Милания Кузнецова.
Директором съемок и продюсером нового видео стала Елизавета Би Два («Всегда красиво»), режиссером — Яна Скопина, помощником режиссера — Диана Авхадиева, ассистентом продюсера — Лилия Федорова, оператором — Александр Симонов, получивший в 2016 году приз за работу над фильмом «Рай» Андрея Кончаловского на 54-м Международном кинофестивале в Испании, художником-постановщиком — Анастасия Антонова, режиссером монтажа — Василий Климов, художником по прическам и гриму — Валерия Кошкина, а художниками по костюмам — Гузель и Гульнара Нургалиевы.
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В апреле группа БИ-2 представит
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3 февраля, в день рождения Шуры БИ-2, группа представила новый клип на песню "Алиса", посвященной памяти А. Ротаня.
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