На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

По данным на сегодняшнее утро, больше всего грузовиков стоят на выезд в пункте пропуска «Каменный Лог» — 180, в «Котловке» — еще 100 машин.

Поспокойнее ситуация в «Привалке» (69) и «Беняконях» (74).

На границе с Польшей таких проблем нет с фурами, но зато стоят легковые машины: в «Бресте» — 80, в «Брузгах» — 35. Очередей нет в Украину и Латвию, передает БелТА .

Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву, отметил официальный представитель Госпогранкомитета.