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Коллапс на границе: в Литву очередь из 400 фур

06.02.2017 11:31 — Разное | БДГ  
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На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

По данным на сегодняшнее утро, больше всего грузовиков стоят на выезд в пункте пропуска «Каменный Лог» — 180, в «Котловке» — еще 100 машин.

Поспокойнее ситуация в «Привалке» (69) и «Беняконях» (74).

На границе с Польшей таких проблем нет с фурами, но зато стоят легковые машины: в «Бресте» — 80, в «Брузгах» — 35. Очередей нет в Украину и Латвию, передает БелТА.

Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву, отметил официальный представитель Госпогранкомитета.

«По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска работают ритмично, перебоев в оформлении нет», — цитирует представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского БелаПАН.

 
Теги: Брест
 
 
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На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

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