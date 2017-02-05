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Коллапс на границе: в Литву очередь из 400 фур
На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.
По данным на сегодняшнее утро, больше всего грузовиков стоят на выезд в пункте пропуска «Каменный Лог» — 180, в «Котловке» — еще 100 машин.
Поспокойнее ситуация в «Привалке» (69) и «Беняконях» (74).
На границе с Польшей таких проблем нет с фурами, но зато стоят легковые машины: в «Бресте» — 80, в «Брузгах» — 35. Очередей нет в Украину и Латвию,
Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву, отметил официальный представитель Госпогранкомитета.
«По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска работают ритмично, перебоев в оформлении нет», — цитирует представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского
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На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.
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