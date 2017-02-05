﻿﻿ De-Phazz снова приедет с концертом в Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

De-Phazz снова приедет с концертом в Минск

06.02.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этой весной с Международным женским днем прекрасную половину человечества приедет поздравить группа De-Phazz. Музыканты выступят на сцене клуба Prime Hall 8 Марта.


De-Phazz — немецкая лаунж-джаз группа, основанная в 1997 году. Кто-то называет их музыкой для интеллектуалов, кто-то — для easy-listening («легкого» слушания). На это вокалистка группы Пэт Эплтон отвечает, что они сочетают в себе и то, и другое: «Музыка должна быть больше связана с эмоциями, сумеречными зонами, душой. Это вибрации для ваших мозга и живота. В первую очередь предназначение нашей музыки — заводить людей. Под нашу музыку можно запросто мыть посуду, убирать постель или мчаться куда-нибудь на машине, что-то писать, потому что она не напрягает. Кроме того, в ней можно найти и глубину. В этом, собственно, и состоит самая большая амбиция».

Группа именует себя «будущим джаза», однако их музыкальный стиль тяжело ограничить какими-то конкретными рамками, чего сами музыканты и не стремятся делать. Они черпают вдохновение повсюду, от латиноамериканских ритмов до трип-хопа, и с завидной регулярность пополняют свою дискографию.


В этот раз в качестве подарка на Международный женский день De-Phazz представят белорусским зрителям свежий альбом Prankster Bride. Пластинка является данью уважения женскому вокалу группы. При этом инструментальную составляющую тоже не оставили без внимания — над ней трудилось больше десятка музыкантов, каждый из которых привнес свой уникальный вклад в звучание.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Грамотное смешение музыкальных стилей: интригующего джаза, расслабляющего чил-аута, ноток хауса, в купе с душевной атмосферой на концертах сделали De-Phazz одними из лучших лаунж-музыкантов современности.

Провести 8 марта в компании друзей и чарующей музыки De-Phazz можно будет в клубе Prime Hall.

Билеты: 45 — 120 BYN

Телефон для справок +375 33 344 666 5.

Купить билет

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа De-Phazz выступит на сцене клуба Prime Hall 8 Марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Почты России нашли кладбище служебных авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика