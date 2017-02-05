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De-Phazz снова приедет с концертом в Минск
Этой весной с Международным женским днем прекрасную половину человечества приедет поздравить
De-Phazz — немецкая лаунж-джаз группа, основанная в 1997 году. Кто-то называет их музыкой для интеллектуалов, кто-то — для easy-listening («легкого» слушания). На это вокалистка группы Пэт Эплтон отвечает, что они сочетают в себе и то, и другое: «Музыка должна быть больше связана с эмоциями, сумеречными зонами, душой. Это вибрации для ваших мозга и живота. В первую очередь предназначение нашей музыки — заводить людей. Под нашу музыку можно запросто мыть посуду, убирать постель или мчаться куда-нибудь на машине, что-то писать, потому что она не напрягает. Кроме того, в ней можно найти и глубину. В этом, собственно, и состоит самая большая амбиция».
Группа именует себя «будущим джаза», однако их музыкальный стиль тяжело ограничить какими-то конкретными рамками, чего сами музыканты и не стремятся делать. Они черпают вдохновение повсюду, от латиноамериканских ритмов до трип-хопа, и с завидной регулярность пополняют свою дискографию.
В этот раз в качестве подарка на Международный женский день De-Phazz представят белорусским зрителям свежий альбом Prankster Bride. Пластинка является данью уважения женскому вокалу группы. При этом инструментальную составляющую тоже не оставили без внимания — над ней трудилось больше десятка музыкантов, каждый из которых привнес свой уникальный вклад в звучание.
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Грамотное смешение музыкальных стилей: интригующего джаза, расслабляющего чил-аута, ноток хауса, в купе с душевной атмосферой на концертах сделали De-Phazz одними из лучших лаунж-музыкантов современности.
Провести 8 марта в компании друзей и чарующей музыки De-Phazz можно будет в клубе Prime Hall.
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Группа De-Phazz выступит на сцене клуба Prime Hall 8 Марта.
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