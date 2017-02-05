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Минские очередники разобрали кредит на недвижимость под 11,5% за несколько часов

06.02.2017 11:52 — Разное | Tut.by  
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Дешевые кредиты на строительство жилья для нуждающихся Беларусбанк начал выдавать 3 февраля. «В этот же день в 18.00 в банке перестали принимать документы у очередников — в Минске лимит был исчерпан», — рассказали в колл-центре Беларусбанка.

Напомним, лимит в Беларусбанке был такой же, как и в прошлом году — двадцать миллионов рублей на всю страну. Из этих денег 10 миллионов рублей планировали «раздать» обычным очередникам и 10 — воинам-интернационалистам. Срок кредитования — 15 лет.

— На данный момент в Минске лимит для обычных очередников уже исчерпан, — рассказали в банке. — В пятницу в 18.00 мы перестали брать документы от очередников. Исключение на данный момент составляют только те граждане, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств. Для этой категории осталась определенная сумма. Для других категорий — уже нет.

Такой же ажиотажный спрос был и на кредиты от Белагропромбанка, который выдавал деньги на строительство очередникам под 13,5%. В Минске лимит для обычных нуждающихся был исчерпан за два дня. Деньги для очередников из категории воинов-интернационалистов у банка еще имеются.

 
Теги: Минск
 
 
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В банке рассказали, что в регионах деньги для очередников еще остались.

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