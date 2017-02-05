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Минские очередники разобрали кредит на недвижимость под 11,5% за несколько часов
Дешевые кредиты на строительство жилья для нуждающихся Беларусбанк начал выдавать
Напомним, лимит в Беларусбанке был такой же, как и в прошлом году — двадцать миллионов рублей на всю страну. Из этих денег 10 миллионов рублей планировали «раздать» обычным очередникам и 10 — воинам-интернационалистам. Срок кредитования — 15 лет.
— На данный момент в Минске лимит для обычных очередников уже исчерпан, — рассказали в банке. — В пятницу в 18.00 мы перестали брать документы от очередников. Исключение на данный момент составляют только те граждане, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств. Для этой категории осталась определенная сумма. Для других категорий — уже нет.
Такой же ажиотажный спрос был и на кредиты от Белагропромбанка, который выдавал деньги на строительство очередникам под 13,5%. В Минске лимит для обычных нуждающихся был исчерпан
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В банке рассказали, что в регионах деньги для очередников еще остались.
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