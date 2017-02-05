В столице 5 февраля был задержан нетрезвый водитель. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ Советского района.





— Около 04.00 внимание инспекторов привлек BMW, который очень медленно ехал по улице Гамарника в направлении улицы Мирошниченко. Машину остановили. Характерный запах в салоне указывал на то, что водитель может быть нетрезв, — рассказали в ГАИ.

25-летнего водителя доставили на медицинское освидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,95 промилле алкоголя. По словам молодого человека, 4 февраля в период с пяти вечера до полуночи он употребил три бутылки пива по 0,5 л каждая. Ближе к четырем часам с девушкой решил съездить в ресторан быстрого питания, чтобы попить кофе.

В ходе проверки выяснилось, что парень уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение в 2013 году и до сих пор не вернул права. На нарушителя составили три административных протокола, машину поместили на штрафстоянку.