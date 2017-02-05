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Червенский "Строитель" впервые стал обладателем Кубка Беларуси по футзалу
Команда «Строитель» из Червеня впервые стала обладателем Кубка Беларуси по футзалу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче 22-го по счету кубкового розыгрыша «Строитель» уверенно переиграл соперников из бобруйского клуба «Союз-Энерго» со счетом 4:1.
На пути к решающему поединку «Строитель» выиграл у брестского «Меркурия-ГТК» — 5:2, а бобруйчане разгромили пинский «Аист-Пикант» — 8:2.
Оба участника кубкового финала уверенно занимают верхние позиции и в национальном чемпионате. После трех проведенных туров в активе «Строителя» 15 очков, «Союз-Энерго» отстает на 3 балла. Следующий тур пройдет 24−26 февраля в Гомеле.
После окончания чемпионата страны его призеры в мае выступят в розыгрышах главных континентальных турниров. Соревнования Кубка чемпионов пройдут в Италии, Кубка УЕФС — в Испании. Планируется также, что в конце года лучшие белорусские клубы сыграют на клубном чемпионате мира, хозяином которого будет Россия.
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Команда "Строитель" из Червеня впервые стала обладателем Кубка Беларуси по футзалу.
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