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Червенский "Строитель" впервые стал обладателем Кубка Беларуси по футзалу

06.02.2017 12:08 — Разное | Tut.by  
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Команда «Строитель» из Червеня впервые стала обладателем Кубка Беларуси по футзалу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация футзала

В финальном матче 22-го по счету кубкового розыгрыша «Строитель» уверенно переиграл соперников из бобруйского клуба «Союз-Энерго» со счетом 4:1.

На пути к решающему поединку «Строитель» выиграл у брестского «Меркурия-ГТК» — 5:2, а бобруйчане разгромили пинский «Аист-Пикант» — 8:2.

Оба участника кубкового финала уверенно занимают верхние позиции и в национальном чемпионате. После трех проведенных туров в активе «Строителя» 15 очков, «Союз-Энерго» отстает на 3 балла. Следующий тур пройдет 24−26 февраля в Гомеле.

После окончания чемпионата страны его призеры в мае выступят в розыгрышах главных континентальных турниров. Соревнования Кубка чемпионов пройдут в Италии, Кубка УЕФС — в Испании. Планируется также, что в конце года лучшие белорусские клубы сыграют на клубном чемпионате мира, хозяином которого будет Россия.

 
Теги: Гомель
 
 
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Команда "Строитель" из Червеня впервые стала обладателем Кубка Беларуси по футзалу.

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