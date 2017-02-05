В Минске продолжается суд над минчанином, который в ноябре 2016 года дрифтовал на площади Победы. На заседании выступают свидетели происшествия.





В пятницу суд заслушал показания инспектора ГАИ, а также водителей департамента охраны, которые пытались задержать минчанина. Свою версию произошедшего изложил также обвиняемый.

Показания свидетелей — друзей и знакомых дрифтера — практически полностью совпадают с показаниями обвиняемого.

— Встретились с обвиняемым, пошли в магазин, купили пива, встретили жену подсудимого Кирилла, поехали на квартиру. Потом ехали мимо площади и решили остановиться.

Однако если у обвиняемого не получилось толком пояснить, зачем он выехал на площадь Победы, то у свидетелей был довольно внятный ответ: хотели сфотографироваться.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео. Санкция ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями) — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Будет дополнено.