﻿ "Глумился над памятью народа?". В Минске продолжается суд над дрифтером с площади Победы. 21.by
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"Глумился над памятью народа?". В Минске продолжается суд над дрифтером с площади Победы

06.02.2017 12:13 — Разное | Tut.by  
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В Минске продолжается суд над минчанином, который в ноябре 2016 года дрифтовал на площади Победы. На заседании выступают свидетели происшествия.


В пятницу суд заслушал показания инспектора ГАИ, а также водителей департамента охраны, которые пытались задержать минчанина. Свою версию произошедшего изложил также обвиняемый.

Показания свидетелей — друзей и знакомых дрифтера — практически полностью совпадают с показаниями обвиняемого.

— Встретились с обвиняемым, пошли в магазин, купили пива, встретили жену подсудимого Кирилла, поехали на квартиру. Потом ехали мимо площади и решили остановиться.

Однако если у обвиняемого не получилось толком пояснить, зачем он выехал на площадь Победы, то у свидетелей был довольно внятный ответ: хотели сфотографироваться.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.

Санкция ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями) — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный вопрос: каким будет наказание для минчанина, который "сам не знаю, как получилось" дрифтовал на площади Победы в ноябре прошлого года.

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