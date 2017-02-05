|
"Глумился над памятью народа?". В Минске продолжается суд над дрифтером с площади Победы
В Минске продолжается суд над минчанином, который в ноябре 2016 года дрифтовал на площади Победы. На заседании выступают свидетели происшествия.
В пятницу суд
Показания свидетелей — друзей и знакомых дрифтера — практически полностью совпадают с показаниями обвиняемого.
— Встретились с обвиняемым, пошли в магазин, купили пива, встретили жену подсудимого Кирилла, поехали на квартиру. Потом ехали мимо площади и решили остановиться.
Однако если у обвиняемого не получилось толком пояснить, зачем он выехал на площадь Победы, то у свидетелей был довольно внятный ответ: хотели сфотографироваться.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный вопрос: каким будет наказание для минчанина, который "сам не знаю, как получилось" дрифтовал на площади Победы в ноябре прошлого года.
|
Архив (Разное)
Комментарии