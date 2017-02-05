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Очереди на границе с Литвой: количество фур не уменьшилось
06.02.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Более 400 грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси и Литвы и ждут своей очереди на выезд в Евросоюз, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.
Автомобильные заторы образовались на белорусско-литовской границе в минувшие выходные. В понедельник количество машин значительно не убавилось. Ранее сообщалось, что
Согласно данным ГПК на 12:00, в пробке на белорусско-литовской границе стоят 423 большегруза:
Как считают белорусские пограничники, такая ситуация на границе складывается в том числе потому, что Литва в отличие, например, от Польши не вводила ограничений на количество топлива в баке въезжающего автомобиля. Кроме того, в ГПК пояснили, что в начале рабочей недели очереди вполне закономерны.
Между тем, в латвийском направлении пункты пропуска полностью свободны. Не наблюдается фур и на выезде из Беларуси в Польшу, за исключением ПП "Козловичи" — там стоят 14 машин.
Ситуация с легковушками на белорусско-польской границе традиционно сложная в "Бресте" — 100 авто.
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Пробки, по информации ГПК, вызваны началом рабочей недели, а также ограничением Польшей количества топлива в баке въезжающего автомобиля.
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