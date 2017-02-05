МИНСК, 6 фев — Sputnik. Более 400 грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси и Литвы и ждут своей очереди на выезд в Евросоюз, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Автомобильные заторы образовались на белорусско-литовской границе в минувшие выходные. В понедельник количество машин значительно не убавилось. Ранее сообщалось, что утром 6 февраля в очереди стояли 423 фуры .

Согласно данным ГПК на 12:00, в пробке на белорусско-литовской границе стоят 423 большегруза:

"Котловка" — 100 машин

"Каменный Лог" — 180

"Бенякони" — 83

"Привалка" — 60

Как считают белорусские пограничники, такая ситуация на границе складывается в том числе потому, что Литва в отличие, например, от Польши не вводила ограничений на количество топлива в баке въезжающего автомобиля. Кроме того, в ГПК пояснили, что в начале рабочей недели очереди вполне закономерны.

Между тем, в латвийском направлении пункты пропуска полностью свободны. Не наблюдается фур и на выезде из Беларуси в Польшу, за исключением ПП "Козловичи" — там стоят 14 машин.

Ситуация с легковушками на белорусско-польской границе традиционно сложная в "Бресте" — 100 авто.