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Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

06.02.2017 12:22 — Разное | Ежедневник  
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Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

фото: Scanpix

Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе официального визита в Минск, который пройдет с 6 по 9 февраля, обсудит с белорусскими коллегами вопросы военного сотрудничества.

"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества. На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года", пишет Интерфакс.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Вооруженных сил Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.

"В целом, в 2017 году около 1000 российских десантников будут принимать участие в совместных в тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами Российской Федерации", - отметили в Минобороны России.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе официального визита в Минск, который пройдет с 6 по 9 февраля, обсудит с белорусскими коллегами вопросы...

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