На мероприятие, не имеющее аналогов в стране, соберутся участники из Беларуси, Украины, России и Латвии, сообщают « Гомельские ведомости ».





В течение двух дней во Дворце культуры «Фестивальный» 10 февраля с 15.00 до 22.00 и 11 февраля с 10.00 до 12.30 желающие смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, актерскому мастерству, узнают о том, как изготовить светодиодный и пиксельный реквизит.

Гала-концерт состоится 11 февраля в 18.00 в Гомельском областном общественно-культурном центре. На нем выступят лучшие вокалисты, цирковые студии, творческие коллективы города над Сожем. Артисты из четырех стран ближнего и дальнего зарубежья представят световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов. По итогам выступления выберут победителей в семи номинациях.