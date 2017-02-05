﻿ Ярче огня. В Гомеле пройдет второй международный фестиваль света GoLF-2017. 21.by
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Ярче огня. В Гомеле пройдет второй международный фестиваль света GoLF-2017

06.02.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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На мероприятие, не имеющее аналогов в стране, соберутся участники из Беларуси, Украины, России и Латвии, сообщают «Гомельские ведомости».


В течение двух дней во Дворце культуры «Фестивальный» 10 февраля с 15.00 до 22.00 и 11 февраля с 10.00 до 12.30 желающие смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, актерскому мастерству, узнают о том, как изготовить светодиодный и пиксельный реквизит.

Гала-концерт состоится 11 февраля в 18.00 в Гомельском областном общественно-культурном центре. На нем выступят лучшие вокалисты, цирковые студии, творческие коллективы города над Сожем. Артисты из четырех стран ближнего и дальнего зарубежья представят световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов. По итогам выступления выберут победителей в семи номинациях.

 
 
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Артисты из четырех стран ближнего и дальнего зарубежья представят световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий...

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