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Ярче огня. В Гомеле пройдет второй международный фестиваль света GoLF-2017
На мероприятие, не имеющее аналогов в стране, соберутся участники из Беларуси, Украины, России и Латвии, сообщают «
В течение двух дней во Дворце культуры «Фестивальный» 10 февраля с 15.00 до 22.00 и 11 февраля с 10.00 до 12.30 желающие смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, актерскому мастерству, узнают о том, как изготовить светодиодный и пиксельный реквизит.
Гала-концерт
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Артисты из четырех стран ближнего и дальнего зарубежья представят световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий...
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