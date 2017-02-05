В Минске ГАИ задержала пьяного водителя, который не остановился по требованию инспекторов, и, пытаясь скрыться, попал в серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.





Инцидент произошел 4 февраля, около 20.20, на внешнем кольце МКАД. Когда водитель Mercedes S500 начал съезжать с кольцевой дороги в направлении улицы Казинца, то заметил там экипаж ГАИ, после чего изменил направление движения и вновь вернулся на МКАД. Инспекторы передали информацию об автомобиле коллегам, которые несли службу на кольцевой дороге.

— Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться. Инспекторы включили спецсигналы и начали преследование, — сказали в ГАИ.





























На развязке МКАД с улицей Кижеватова водитель Mercedes не справился с управлением автомобиля и врезался в разделительное ограждение.

Так как у 48-летнего мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, его доставили на медосвидетельствование, которое выявило 0,52 промилле алкоголя.

В ходе проверки также выяснилось, что мужчина в 2012 году был лишен прав за нетрезвую езду. В 2015 году срок лишения истек, но он водительское удостоверение не восстанавливал. В отношении нарушителя инспекторы составили 5 административных протоколов.