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"Стали держаться за рабочие места". Канопацкой ответили, почему не отменят декрет о тунеядстве
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Администрации президента на свое обращение по поводу отмены нашумевшего декрета о налоге на тунеядство. Об этом она сообщила
Народная избранница
Ответ пришел за подписью замглавы Администрации Владимира Мицкевича. В нем говорится, что реализация декрета № 3 направлена «не столько на пополнение бюджета, сколько на предотвращение иждивенческих настроений в обществе». Более того, согласно проведенному мониторингу документ поддерживает подавляющая часть граждан, занятых в реальном секторе экономики».
Приведены и результаты работы декрета: «На предприятиях Беларуси замедлилась текучесть кадров, были заполнены многие невостребованные ранее вакансии, — считают в Администрации президента. — Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность трудовых ресурсов предприятий».
Кроме того, в Администрации президента напомнили, что недавно в документ были внесены изменения, «учитывая имевшие место недостатки». Особо при этом отметили норму о том, что местные органы власти получили право освобождать от уплаты сбора тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В итоге «оснований для внесения президенту предложений по отмене декрета (…) не усматривается».
Напомним, о том, что в ближайшее время документ не будет отменен,
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Народная избранница получила ответ из Администрации президента на свое обращение об отмене скандального декрета.
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