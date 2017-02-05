Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Администрации президента на свое обращение по поводу отмены нашумевшего декрета о налоге на тунеядство. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке». Как не трудно догадаться, власти «не усматривают оснований» для отмены этого документа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Народная избранница написала обращение в Администрацию еще 10 января. В нем, напомним, она потребовала отменить декрет «в самое ближайшее время». «Безо всяких оговорок, доработок и пр. Отменен и точка!» — написала Анна Канопацкая.

Ответ пришел за подписью замглавы Администрации Владимира Мицкевича. В нем говорится, что реализация декрета № 3 направлена «не столько на пополнение бюджета, сколько на предотвращение иждивенческих настроений в обществе». Более того, согласно проведенному мониторингу документ поддерживает подавляющая часть граждан, занятых в реальном секторе экономики».

Приведены и результаты работы декрета: «На предприятиях Беларуси замедлилась текучесть кадров, были заполнены многие невостребованные ранее вакансии, — считают в Администрации президента. — Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность трудовых ресурсов предприятий».

Кроме того, в Администрации президента напомнили, что недавно в документ были внесены изменения, «учитывая имевшие место недостатки». Особо при этом отметили норму о том, что местные органы власти получили право освобождать от уплаты сбора тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В итоге «оснований для внесения президенту предложений по отмене декрета (…) не усматривается».

Напомним, о том, что в ближайшее время документ не будет отменен, высказался и президент. «Я считаю, что дальше нет оснований раскручивать эту тему и говорить, что это не для нашей экономики, нашего общества. Этот декрет работает 2−3 года. Давайте еще с ним поживем. Если я и вы придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он нам не нужен, то мы его отменим. Не спешите. Может, этот документ принесет много полезного в нашу жизнь», — сказал Лукашенко.