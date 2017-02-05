В Центральном районе Минска на общественное обсуждение выставили градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Тимирязева — ул. Домашевской — восточной границы полосы отвода железной дороги Минск — Молодечно — восточной границы землеотвода моторвагонного депо — пересечения ул. Игнатенко с ул. Тимирязева.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Площадь территории, которая вошла в проект, 7,3 гектара. Построить здесь предлагают административно-хозяйственный блок c депозитарием (хранилищем фондов) Музея ВОВ, многоуровневый паркинг на 410 мест c объектами торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также подземный паркинг на 150 машино-мест и депозитарий музеев республиканского и городского значения.

Общественное обсуждение проекта будет проходить по 9 марта. Экспозиция градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района с 11 по 26 февраля (понедельник-четверг: с 8.45 до 18.00, пятница: с 8.45 до 16.45).

Презентация материалов проекта состоится 14 февраля в 18.00 в актовом зале администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной и электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 8 марта можно направить в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. stroi@minsk.gov.by).