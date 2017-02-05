﻿ В границах улиц Тимирязева-Игнатенко хотят построить хранилище музейных фондов, паркинги и кафе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В границах улиц Тимирязева-Игнатенко хотят построить хранилище музейных фондов, паркинги и кафе

06.02.2017 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Центральном районе Минска на общественное обсуждение выставили градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Тимирязева — ул. Домашевской — восточной границы полосы отвода железной дороги Минск — Молодечно — восточной границы землеотвода моторвагонного депо — пересечения ул. Игнатенко с ул. Тимирязева.


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Площадь территории, которая вошла в проект, 7,3 гектара. Построить здесь предлагают административно-хозяйственный блок c депозитарием (хранилищем фондов) Музея ВОВ, многоуровневый паркинг на 410 мест c объектами торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также подземный паркинг на 150 машино-мест и депозитарий музеев республиканского и городского значения.

Общественное обсуждение проекта будет проходить по 9 марта. Экспозиция градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района с 11 по 26 февраля (понедельник-четверг: с 8.45 до 18.00, пятница: с 8.45 до 16.45).

Презентация материалов проекта состоится 14 февраля в 18.00 в актовом зале администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной и электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 8 марта можно направить в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. stroi@minsk.gov.by).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На общественное обсуждение выставлен очередной проект застройки территории.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты минского СКА одержали две победы в Балтийской лиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика